Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Και επίσημα υποψήφιος στις Βουλευτικές εκλογές ο Φειδίας Παναγιώτου - «Αφήνω τα κόμματα να... αγχώνονται»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Παναγιώτου είπε μεταξύ άλλων με νόημα ότι «θα αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα να... αγχώνονται».

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, ανακοίνωσε και επίσημα στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι που μεταδίδεται από το κανάλι «Σίγμα», ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.

Σε ερώτηση για το το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση εκλογής του με την έδρα που κατέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι οι αποφάσεις του θα ληφθούν συλλογικά, από τα μέλη της Άμεσης Δημοκρατίας και ότι ο ίδιος θα κινηθεί σύμφωνα με τη βούλησή τους.

Τέλος, ανέφερε με νόημα ότι «θα αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα να... αγχώνονται».

Tags

ΚΥΠΡΟΣΦειδίας Παναγιώτου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα