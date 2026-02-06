Και επίσημα υποψήφιος στις Βουλευτικές εκλογές ο Φειδίας Παναγιώτου - «Αφήνω τα κόμματα να... αγχώνονται»

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, ανακοίνωσε και επίσημα στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι που μεταδίδεται από το κανάλι «Σίγμα», ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.

Σε ερώτηση για το το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση εκλογής του με την έδρα που κατέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι οι αποφάσεις του θα ληφθούν συλλογικά, από τα μέλη της Άμεσης Δημοκρατίας και ότι ο ίδιος θα κινηθεί σύμφωνα με τη βούλησή τους.

Τέλος, ανέφερε με νόημα ότι «θα αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα να... αγχώνονται».