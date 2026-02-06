Αβέρωφ Νεοφύτου: Ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες εγγυητές δανείων

Την πρόταση νόμου που κατατέθηκε χθες στη βουλή για προστασία των εγγυητών, παρουσίασε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Μετά από αρκετή σκέψη, και σοβαρή μελέτη, αποφασίσαμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ώστε να αποκαταστήσουμε ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ δανειολήπτη, δανειστή και εγγυητών, ένα ζήτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας», ανέφερε.

Ως γνωστόν, εξήγησε, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία πριν λίγα χρόνια, οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δικαιούνται να προχωρούν σε εκποιήσεις έστω και εάν εκκρεμεί δικαστική απόφαση για το ποσό του δανείου.

«Στη χρονική περίοδο που έγιναν οι αλλαγές, αυτό ήταν επιβεβλημένο, γιατί οι τράπεζες είχαν πολλούς κινδύνους να αντιμετωπίσουν – κινδύνους που τελικά έθεταν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ολόκληρης της χώρας αλλά και ένα δεύτερο κούρεμα των καταθετών, πρόσθεσε.

Αυτή τη στιγμή όμως, επεσήμανε, «βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει θέματα κεφαλαιοποίησης, αλλά έχει μεγάλη κερδοφορία. Η τεράστια πλειοψηφία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν και δεν έχουν φύγει από την οικονομία, αυτή τη στιγμή είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, που αγόρασαν τα δάνεια από τις τράπεζες, τις προσωπικές εγγυήσεις που υπήρχαν στα δάνεια τις είχαν κοστολογήσει ως μηδέν».

Ως εκ τούτου, ανέφερε, «αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία εξισορρόπησης, αποβαίνοντας προς όφελος, τόσο των εγγυητών, όσο και των δανειοληπτών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Η πρόταση νόμου, πέραν του Δημοκρατικού Συναγερμού, στηρίζεται και από άλλους συνάδελφους από άλλα κόμματα.

Τι προνοεί η πρόταση

Η πρόταση προνοεί ότι, σε περίπτωση που η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων επιλέξει, είτε να πωλήσει οποιοδήποτε ενυπόθηκο ακίνητο στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού, είτε να προβεί σε ανάκτηση, τότε το ύψος της εγγύησης για το οποίο θα είναι υπόλογοι οι εγγυητές του δανείου, περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, του ποσού που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό, ή του ποσού για το οποίο έχει ανακτηθεί το ακίνητο από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Προνοεί επίσης, ότι σε περίπτωση που η τράπεζα ή η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων δεν προχωρήσει σε πλειστηριασμό ή σε ανάκτηση του υποθηκευμένου ακινήτου, με την παράλληλη απαλλαγή ουσιαστικά των εγγυητών, τότε στην περίπτωση που υφίσταται αμφισβήτηση του οφειλομένου ποσού του δανείου από τον δανειολήπτη στο Δικαστήριο, η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων υποχρεούται να αναμένει την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου προτού προχωρήσει στη λήψη οποιονδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών.

Η πρόταση καλύπτει και περιπτώσεις που ήδη εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου, οι οποίες αφορούν αμφισβήτηση του οφειλομένου ποσού από τους δανειολήπτες.

«Με πιο απλά λόγια, η πρόταση νόμου προβλέπει, ότι η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων έχει η ίδια την επιλογή αν θα προχωρήσει σε πλειστηριασμό του ενυπόθηκου ακινήτου. Αν επιλέξει να το πράξει, τότε ουσιαστικά οι εγγυητές του δανείου θα είναι υπόλογοι για το ποσό του αρχικού δανείου πλην του ποσού που είσπραξε η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων από το ακίνητο», σημείωσε.

Αν δεν κάνει αυτή την επιλογή και ο δανειολήπτης έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού, τότε η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων θα πρέπει να αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, πέραν της αποκατάστασης ισορροπίας στις σχέσεις δανειστή και δανειολήπτη και εγγυητών, η πρόταση θα επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες εγγυητές δανείων να ανασάνουν και να μπορέσουν να προχωρήσουν με τη ζωή τους. «Κυρίως γιατί αν κάποιος πριν χρόνια, μπήκε εγγυητής σε κάποιο δάνειο για ένα ποσό Χ, δεν μπορεί σήμερα να είναι υπόλογος για τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο ποσό, επειδή η τράπεζα τότε δεν έλαβε έγκαιρα μέτρα κατά του δανειολήπτη και άφησε το ποσό να διογκωθεί».

«Θα ενισχύσει επίσης τη διαπραγματευτική ισχύ των δανειοληπτών, αφού οι τράπεζες ή εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θα ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να κυνηγούν εσαεί τους εγγυητές για υπόλοιπα δανείων που θα παραμένουν μετά από πλειστηριασμούς ή ανακτήσεις ακινήτων ή απλά θα αναμένουν από τα δικαστήρια να αποφασίσουν για το ύψος των χρεών», τόνισε.