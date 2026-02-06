Έρευνα της Κομισιόν για το TikTok: Εθιστικός σχεδιασμός, παραβιάζει τον νόμο για τις ψηφιακές Υπηρεσίες

Ο εθιστικός σχεδιασμός, δηλαδή οι λειτουργίες κύλισης, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις push και το ιδιαίτερο εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων, αποτελούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα του TikTok παραβιάζει τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα το TikTok αγνόησε σημαντικούς δείκτες καταναγκαστικής χρήσης της εφαρμογής, όπως ο χρόνος που περνούν οι ανήλικοι στο TikTok κατά τη διάρκεια της νύχτας, η συχνότητα με την οποία οι χρήστες ανοίγουν την εφαρμογή και άλλους πιθανούς δείκτες.

Για παράδειγμα, τα υφιστάμενα μέτρα στο TikTok, και ιδίως τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου οθόνης και τα εργαλεία γονικού ελέγχου, δεν φαίνεται να μειώνουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που απορρέουν από τον εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στο να επιτρέπουν στους χρήστες να μειώνουν και να ελέγχουν τη χρήση τους, καθώς είναι εύκολο να παρακαμφθούν και εισάγουν περιορισμένη «τριβή».

Αντίστοιχα, οι γονικοί έλεγχοι ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικοί, καθώς απαιτούν επιπλέον χρόνο και δεξιότητες από τους γονείς για την ενεργοποίησή τους.

Στο στόχαστρο το σκρολάρισμα

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το TikTok χρειάζεται να αλλάξει τον βασικό σχεδιασμό της υπηρεσίας του. Για παράδειγμα, απενεργοποιώντας βασικά εθιστικά χαρακτηριστικά όπως η «ατέρμονη κύλιση» με την πάροδο του χρόνου, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά «διαλείμματα χρόνου οθόνης», συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών ωρών, και προσαρμόζοντας το σύστημα συστάσεων.

Τα πορίσματα της Επιτροπής είναι προκαταρκτικά, με το TikTok να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα έγγραφα του φακέλου έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσει γραπτώς.

Εάν οι απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του TikTok.

ertnews.gr