Το γνώριζες; Το σκεύος που δεν πρέπει ποτέ να ξαναβάλουμε στο πλυντήριο πιάτων

Eίναι από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά εργαλεία της κουζίνας μας. Τις χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά από ένα απλό ανακάτεμα σάλτσας μέχρι το μαγείρεμα φαγητών που απαιτούν υπομονή και σταθερό χέρι. Ο λόγος για τις ξύλινες κουτάλες.

Παρότι δείχνουν ανθεκτικές και «άφθαρτες», η αλήθεια είναι ότι το ξύλο χρειάζεται σωστή φροντίδα και προσοχή για να παραμείνει ασφαλές και λειτουργικό. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε είναι να τις βάζουμε στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που μπορεί να μειώσει δραστικά τη διάρκεια ζωής τους και να δημιουργήσει θέματα υγιεινής.

Γιατί οι ξύλινες κουτάλες χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα

Το tastingtable.com επισημαίνει ότι οι ξύλινες κουτάλες είναι πορώδεις, γεγονός που σημαίνει ότι απορροφούν νερό, λίπη και υπολείμματα τροφών. Αν εκτεθούν για πολλή ώρα σε υγρασία ή δεν στεγνώσουν σωστά, μπορεί να φουσκώσου να ραγίσουν ή να παραμορφωθούν, δημιουργώντας σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν βακτήρια.

Πώς το πλυντήριο πιάτων τις καταστρέφει

Στο woodworkingadvisor αναφέρεται πώς το πλυντήριο πιάτων συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, έντονη πίεση νερού και ισχυρά απορρυπαντικά, κάτι που αφαιρεί τα φυσικά έλαια του ξύλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κουτάλες να στεγνώνουν υπερβολικά, να χάνουν την αντοχή τους και να ραγίζουν πιο εύκολα.

Κίνδυνος υγιεινής από ρωγμές και φθορές

Στο hygienefoodsafety αναφέρεται πώς όταν δημιουργούνται ρωγμές στο ξύλο, αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βακτηρίων, καθώς παγιδεύονται μικροσωματίδια τροφών και υγρασία. Ξένες μελέτες για την υγιεινή των ξύλινων σκευών τονίζουν ότι η κακή συντήρηση αυξάνει τον κίνδυνο μικροβιακής ανάπτυξης.

Η σημασία της σωστής συντήρησης

Άρθρο του lillyteak.com σημειώνει πώς η τακτική επάλειψη των ξύλινων κουταλιών με ορυκτέλαιο (Τα ορυκτέλαια τροφίμων (food-grade mineral oils) είναι ειδικά, υψηλής καθαρότητας λιπαντικά, πιστοποιημένα (συχνά NSF H1) για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και φαρμάκων) ή φυσικά φυτικά έλαια βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του ξύλου, αποτρέπει το σκάσιμο και παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Αυτή η πρακτική προτείνεται από ειδικούς στη φροντίδα ξύλινων εργαλείων κουζίνας.

Πώς τις καθαρίζουμε σωστά

Σύμφωνα με το yahoo.com ο σωστός καθαρισμός είναι απλός:

Τις πλένουμε στο χέρι, αμέσως μετά τη χρήση, με νερό, ήπιο υγρό πιάτων και σφουγγάρι

Τις σκουπίζουμε αμέσως με καθαρή πετσέτα

Τις αφήνουμε να στεγνώσουν καλά σε ανοιχτό και αεριζόμενο χώρο

huffingtonpost.gr