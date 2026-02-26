Σεισμός 3,3 Ρίχτερ τα μεσάνυχτα χθες αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης και έγινε αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό και αντιληπτός στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και τοπική ώρα 23:54 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 1 χιλιόμετρο βόρεια του χωριού Νατά της επαρχίας Πάφου, με εστιακό βάθος 22 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και αντιληπτός στην επαρχία Λευκωσίας (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/95847/event).