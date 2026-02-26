Αρχή Κατά της Διαφθοράς: Στο μικροσκόπιο το «Κράτος Μαφία» - Παραδέχεται καθυστέρηση της έρευνας

Ανακοίνωση για την έρευνα που αφορά στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας παράλληλα για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της τελικής της Έκθεσης. Η Αρχή, στην ανακοίνωση της αναγνωρίζει ανοικτά ότι η παράδοση του πορίσματος έχει καθυστερήσει, εξηγώντας ότι οι λόγοι δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο της έρευνας αλλά με αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύνταξής της. Όπως αναφέρεται, προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν δύο από τους τέσσερις Λειτουργούς Επιθεώρησης, καθώς και υπηρεσιακές εξελίξεις για μέλος της ερευνητικής ομάδας, επηρέασαν αναπόφευκτα το χρονοδιάγραμμα.

Την ίδια ώρα, η Αρχή τονίζει ότι η έρευνα προχωρεί κανονικά, με πλήρη εποπτεία εκ μέρους της και με ήδη παραληφθέντα προσχέδια για την πλειονότητα των κεφαλαίων που εξετάζονται. Υπογραμμίζει μάλιστα τον ζήλο και τη μεθοδικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης, εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη της στο έργο τους. Παρά τις χρονικές συμπτώσεις με την προεκλογική περίοδο, η Αρχή διαβεβαιώνει ότι θα επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο ανεξάρτητα και καλεί την κοινωνία να αναμένει το τελικό πόρισμα με νηφαλιότητα και αντικειμενική κρίση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η παρούσα Ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της διαφάνειας και λογοδοσίας που πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις ερευνών όπως η πιο πάνω για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Κοινωνία.

2. Καταρχάς η Αρχή παραδέχεται την ύπαρξη καθυστέρησης στην παράδοση της τελικής Έκθεσης, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στην καθυστέρηση της σχετικής Ανακοίνωσης της Αρχής αναφορικά με τα αποτελέσματα της Έρευνας.

3. Σκοπός της παρούσας Ανακοίνωσης είναι, τόσο να προσπαθήσει να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης, όσο και τον τρόπο που θα τύχει χειρισμού από την Αρχή η εν λόγω Έρευνα.

4. Παρόλον που μέχρι πρόσφατα η Αρχή, απέφευγε να αναφερθεί σε προσωπικές συνθήκες των Λειτουργών Επιθεώρησης, κάτι τέτοιο κατέστη αναπόφευκτο και προς τούτο έχουμε λάβει την έγκριση των Λειτουργών για τις πιο κάτω αναφορές.

5. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της τελικής Έκθεσης, δύο εκ των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας τα οποία τους απέτρεπαν από το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο μεν ένας για περίοδο κάποιων εβδομάδων, ο δε έτερος για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε καθυστέρηση της σύνταξης της τελικής Έκθεσης εφόσον η εργασία είναι ομαδική. Τώρα, όλα τα εν λόγω προβλήματα έχουν ξεπεραστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

7. Επιπρόσθετα, ένας εκ των Λειτουργών Επιθεώρησης, διορίστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά επετεύχθη αναβολή του διορισμού του μέχρι 30 Απριλίου, 2026.

8. Η πιο πάνω εξέλιξη σημαίνει ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης οφείλουν να παραδώσουν την τελική τους Έκθεση πριν τις 30 Απριλίου, 2026.

9. Αυτή θα μελετηθεί εμπεριστατωμένα από την Αρχή, η οποία θα εκδώσει λεπτομερή Ανακοίνωση επί του περιεχομένου της. Λόγω του τεράστιου όγκου του μαρτυρικού υλικού, αλλά και το ότι η Έκθεση θα είναι μακροσκελής, θα απαιτηθεί χρόνος ο οποίος δεν δύναται να προσδιοριστεί εκ των προτέρων.

10. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι πιο πάνω χρονικές συγκυρίες, είναι πλησίον των Βουλευτικών Εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου, 2026, αλλά η Αρχή θα επιτελέσει το έργο της ανεξάρτητα από την πιο πάνω ημερομηνία.

11. Επίσης έχουμε επίγνωση ότι ζούμε σε μία εποχή που οι θεσμοί αμφισβητούνται έντονα και η παρατηρούμενη καθυστέρηση ίσως να δώσει λαβή για αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των προθέσεων της Αρχής.

12. Εκείνο που ζητούμε από την Κοινωνία είναι να επιδείξει υπομονή και να κρίνει την Αρχή αντικειμενικά από το συνολικό έργο της.

13. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί παλαιότερα, η Αρχή ενόψει του εποπτικού ρόλου που έχει στη διεξαγωγή των Ερευνών, λάμβανε και λαμβάνει Προσχέδια της Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης.

14. Μέχρι σήμερα έχει λάβει Προσχέδια για 3 από τα 5 Κεφάλαια του Βιβλίου, και ένα μέρος του 4ου Κεφαλαίου. (Τα Κεφάλαια δεν είναι όπως αριθμούνται στο βιβλίο Κράτος Μαφία).

15. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ο ζήλος και αποτελεσματικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης οι οποίοι διεξήγαγαν μία εξονυχιστική και σε βάθος Έρευνα, γι’ αυτό και τυγχάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης της Αρχής.

16. Ευελπιστούμε στην κατανόηση της Κοινωνίας.