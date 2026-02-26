Μίλα Αντόνοβα: Η Ρωσίδα πρώην ερωμένη του Μπιλ Γκέιτς που τον «καίει» για τον Τζέφρι Έπστιν

Μία από τις δύο Ρωσίδες με τις οποίες ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια του 27ετούς γάμου του, φέρεται να είχε λάβει οικονομική βοήθεια από τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος –σύμφωνα με δημοσιεύματα– επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό για να εκβιάσει τον συνιδρυτή της Microsoft.

Η παραδοχή του Γκέιτς έγινε την Τρίτη σε εσωτερική συνάντηση του Gates Foundation, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας του μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Έπστιν – μια σχέση την οποία η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι συνέβαλε καθοριστικά στο τέλος του γάμου τους.

«Είχα δύο σχέσεις», παραδέχθηκε ο Γκέιτς

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μπιλ Γκέιτς είπε σε συνεργάτες του: «Είχα εξωσυζυγικές σχέσεις – μία με Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ και μία με Ρωσίδα πυρηνική φυσικό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έκανε τίποτα «παράνομο» με τον Έπστιν, ο οποίος έχει αποβιώσει και είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η σχέση με τη Μίλα Αντόνοβα

Η μία από τις δύο γυναίκες ήταν η Μίλα Αντόνοβα, με την οποία ο Γκέιτς γνωρίστηκε σε τουρνουά μπριτζ το 2009 στην Ουάσινγκτον. Εκείνος ήταν τότε 53 ετών, ενώ η Αντόνοβα βρισκόταν στη δεκαετία των 20 της.

Οι φήμες για τη σχέση τους επανήλθαν στο προσκήνιο λόγω των δεσμών της Αντόνοβα με τον Τζέφρι Έπστιν, όπως αυτοί αποτυπώνονται σε έγγραφα της υπόθεσης.

Ο ρόλος του Έπστιν και οι καταγγελίες για εκβιασμό

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στενός συνεργάτης του Γκέιτς, ο Μπόρις Νίκολιτς, σύστησε την Αντόνοβα στον Έπστιν το 2013, όταν εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Η Αντόνοβα φέρεται να ζήτησε οικονομική βοήθεια για να δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης μπριτζ.

Ο Έπστιν φέρεται να πλήρωσε τα δίδακτρα της για συμμετοχή σε πρόγραμμα προγραμματισμού, στο πλαίσιο στήριξης της επαγγελματικής της μετάβασης στον χώρο της τεχνολογίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση εκπροσώπου του Γκέιτς, ο Έπστιν επιχείρησε να εκβιάσει τον δισεκατομμυριούχο, απειλώντας να αποκαλύψει τη σχέση του με την Αντόνοβα στη σύζυγό του.

Σε email του 2017, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Έπστιν κατηγορούσε τον Γκέιτς για «τσιγκουνιά» απέναντι στην πρώην ερωμένη του, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Ο Γκέιτς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, δεν υπέκυψε ποτέ στις πιέσεις και δεν κατέβαλε χρήματα στον Έπστιν.

«Δεν γνώριζα ποιος ήταν», λέει η Αντόνοβα

Η Αντόνοβα έχει δηλώσει ότι αγνοούσε το εγκληματικό παρελθόν του Έπστιν. «Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εγκληματίας ή ότι είχε κάποιον ύποπτο σκοπό. Είμαι αηδιασμένη από όσα έκανε», είχε δηλώσει στη Wall Street Journal το 2023.

Ο Μπόρις Νίκολιτς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι μετανιώνει βαθιά για οποιαδήποτε εμπλοκή του με τον Έπστιν.

Η στάση της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, συνιδρύτρια του Gates Foundation και μητέρα των τριών παιδιών του ζευγαριού, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη νέα παραδοχή. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο NPR, είχε αναφέρει ότι κάθε νέα αποκάλυψη ήταν «εξαιρετικά επώδυνη».

«Δεν είδα τίποτα παράνομο», επιμένει ο Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα εκφράσει τη μεταμέλειά του για τη σχέση του με τον Έπστιν, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματά του.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε στην εσωτερική συνάντηση του ιδρύματός του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με τα θύματα ή τις γυναίκες γύρω του».

ERTNEWS.GR