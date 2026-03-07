Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η σειρά «Love Story» του Ράιαν Μέρφι καταρρίπτει ρεκόρ streaming για το δίκτυο FX

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Πολ Άντονι Κέλι και η Γκρέις Γκάμερ.

Η πιο πρόσφατη σειρά του Ράιαν Μέρφι κατέρριψε ρεκόρ streaming για το FX και έγινε η πιο δημοφιλής μίνι σειρά του δικτύου στο Disney+ και το Hulu.

Η σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», η οποία έκανε πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια στις 12 Φεβρουαρίου στο Hulu και το Disney+, ακολουθεί τον χαοτικό έρωτα και τη σχέση μεταξύ του  Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ, δικηγόρου, εκδότη και γιου του δολοφονηθέντα προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και της Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι και της συζύγου του, υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων, Κάρολαϊν Μπεσέτ Κένεντι πριν από τον τραγικό θάνατό τους το 1999.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Πολ Άντονι Κέλι και η Γκρέις Γκάμερ.

Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία τηλεθέασης της Disney, το Love Story έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 25 εκατομμύρια ώρες μόνο στα πρώτα πέντε επεισόδια.

