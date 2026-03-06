Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Π.Χρυσοχούς

Η ψυχική υγεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των ανθρώπων.

Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται και οι ρυθμοί ζωής γίνονται ολοένα και πιο έντονοι, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση και τη συζήτηση, δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να γνωρίσουν τρόπους πρόληψης και διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς η 3η διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πόλης Χρυσοχούς με θέμα «Ψυχική υγεία, πρόληψη και διαχείριση».

Εισηγήτρια της διάλεξης ήταν η Δρ Γεωργία Παναγιώτου, Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ανέπτυξε σημαντικές πτυχές που αφορούν την ψυχική υγεία, τη σημασία της πρόληψης, καθώς και πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων της καθημερινότητας.

Μέσα από την παρουσίασή της, ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης δυσκολιών, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της καλλιέργειας υγιών τρόπων αντιμετώπισης των πιέσεων της ζωής.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Δρ Πάνος Ζάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης και στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου με το κοινό.

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πόλης Χρυσοχούς, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στόχο έχει τη διάδοση της γνώσης, την ενίσχυση της επιστημονικής ενημέρωσης και την προώθηση της δια βίου μάθησης στην τοπική κοινωνία.