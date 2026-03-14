Ποιος θα πάρει το Όσκαρ; Οι πέντε ηθοποιοί που διεκδικούν το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Η φετινή πεντάδα με τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μόουρα, δεν διαμορφώνει ένα ξεκάθαρο φαβορί, αλλά αναδεικνύει διαφορετικές σχολές ερμηνείας και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του πρωταγωνιστικού ρόλου

Η φετινή πεντάδα των υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου συγκεντρώνει ηθοποιούς διαφορετικών γενεών και κινηματογραφικών διαδρομών, με κοινό παρονομαστή τις απαιτητικές, πολυεπίπεδες ερμηνείες. Από ρόλους έντασης και εσωτερικής σύγκρουσης έως πιο συγκρατημένες, υπόγειες προσεγγίσεις, οι υποψηφιότητες αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα ανδρικών χαρακτήρων.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο Marty Supreme παραδίδει μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη νεανική ευθραυστότητα και τη σταδιακή ωρίμανση. Ο χαρακτήρας του κινείται σε μια διαρκή εσωτερική ένταση, με τον Σαλαμέ να επιλέγει χαμηλούς τόνους και σωματική ακρίβεια αντί για εξωτερικές εξάρσεις. Η παρουσία του λειτουργεί περισσότερο υπαινικτικά παρά επιδεικτικά, στοιχείο που έχει καθιερώσει τη συγκεκριμένη ερμηνευτική του γραμμή τα τελευταία χρόνια.

 

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο One Battle After Another επιστρέφει σε έναν ρόλο μεγάλης δραματικής κλίμακας. Υποδύεται έναν άνθρωπο σε διαρκή σύγκρουση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, με την ερμηνεία να στηρίζεται στη φθορά και τη συσσωρευμένη ένταση. Πρόκειται για έναν ρόλο που του επιτρέπει να κινηθεί ανάμεσα στην εκρηκτικότητα και τη σιωπή, αξιοποιώντας την εμπειρία και την ωριμότητα της καριέρας του.

 

 

 

 

Στο Blue Moon, ο Ίθαν Χοκ παραδίδει μια πιο εσωτερική και συγκρατημένη ερμηνεία. Ο χαρακτήρας του αποκαλύπτεται σταδιακά, μέσα από βλέμματα, παύσεις και λεπτές συναισθηματικές μεταβολές. Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται ως αναγνώριση μιας δουλειάς που αποφεύγει τις μεγάλες δραματικές κορυφώσεις και επενδύει στη λεπτομέρεια.

 

 

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στους Sinners αναλαμβάνει έναν ρόλο υψηλής έντασης, που συνδυάζει σωματικότητα και ψυχολογική πίεση. Η ερμηνεία του βασίζεται στην ενέργεια και την αποφασιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει χώρο για ρωγμές και αντιφάσεις στον χαρακτήρα. Πρόκειται για μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες της φετινής κατηγορίας.

 

 

 

Τέλος, ο Βάγκνερ Μόουρα στο The Secret Agent ξεχωρίζει με μια ερμηνεία χαμηλών τόνων και έντονης εσωτερικότητας. Υποδύεται έναν άνθρωπο που κινείται στη σκιά, με το βάρος της διπλής ζωής να αποτυπώνεται περισσότερο στη στάση του σώματος και στον έλεγχο του λόγου παρά σε εξωτερικές εκρήξεις. Η υποψηφιότητα του Μόουρα ενισχύει τη διεθνή διάσταση της κατηγορίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

