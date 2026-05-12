Λάρνακα: Υπό κράτηση οι δύο ύποπτοι για την παράσυρση 65χρονου πάνω στον ανεμοθώρακα αυτοκινήτου

Τετραήμερη κράτηση για τον 31χρονο ενοικιαστή και τον 23χρονο οδηγό - Αντιμέτωποι με αδικήματα αμέλειας, σωματικής βλάβης και εγκατάλειψης σκηνής.

Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας την Τρίτη οι δύο ύποπτοι 31 και 23 ετών οι οποίοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης οδικής σύγκρουσης και εγκατάλειψης σκηνής, η οποία σημειώθηκε στις 06 Μαΐου στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Καλού Χωριού.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον άνδρα 31 ετών από την Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο το οποίο ενοικίασε το όχημα και 23χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και εγκατάλειψη σκηνής τροχαίου ατυχήματος.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Η υπόθεση αφορά τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 6 Μαΐου στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των δυο κυκλικών κόμβων Ριζοελίας και Καλού Χωριού.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, «μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας 65 ετών, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων».

Στη σκηνή έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως «στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή. Στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος Βρετανός βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο».

Αναφέρεται πως «σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές».

Σημειώνεται πως «ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

