Ηλίας Βρεττός: Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια live του στην Κύπρο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ηλία Βρεττού στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όλα συνέβησαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια live του Ηλία Βρεττού σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία.

Την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή για το δεύτερο πρόγραμμά του, μία παρέα ανδρών δημιούργησε ένταση, σχετικά με τις παραγγελίες των ποτών αλλά και των τραγουδιών.

Τότε, όταν ένας μουσικός και στη συνέχεια ο ίδιος ο Βρεττός αντέδρασαν, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους άνδρες να χτυπούν τον τραγουδιστή στο πρόσωπο και τελικά να προξενήσουν και ζημιές στο μαγαζί.

Ηλίας Βρεττός: «Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό»

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θεωρώ πραγματικά ότι ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Είμαι καλά, είμαι εδώ, είμαι στη δουλειά μου και προχωράμε παρακάτω. Εμείς είμαστε τραγουδιστές, κάνουμε τη δουλειά μας, όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία δεν μ’ αρέσει να απασχολώ τη δημοσιότητα με αυτά», ανέφερε ο Ηλίας Βρεττός μιλώντας στην εκπομπή ΑΝΤ1.

«Μ’ αρέσει να απασχολώ τη δημοσιότητα με ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική μου και με τα τραγούδια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι μια χαρά. Συμβαίνουν και δύσκολα περιστατικά, συμβαίνουν και περίεργα περιστατικά τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εμείς τα αφήνουμε πίσω και προχωράμε παρακάτω», κατέληξε.

Πηγή: lifo.gr