Χειροπέδες σε 32χρονο: Τον τσάκωσαν με κλεμμένο αυτοκίνητο - Στην κατοχή του πορτοφόλια, κάρτες και κλειδιά

Μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν χθες βράδυ σταθμευμένο σε περιοχή της Λευκωσίας, όχημα το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο, στις 17/03/2026.

Το εν λόγω όχημα, αφού τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, διαπιστώθηκε στη συνέχεια να το προσεγγίζει 32χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για την κλοπή του εν λόγω οχήματος.

Αφού τα μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν τον 32χρονο, εντόπισαν στην κατοχή του πορτοφόλια, πιστωτικές κάρτες διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκά δελτία ταυτότητας, κλειδιά άλλων οχημάτων κ.α.. Ο 32χρονος επανασυνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.