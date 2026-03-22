Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του

Καθώς πλησιάζουμε προς τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό φαντάζει σκηνικό κωμικοτραγωδίας. Κωμικό για τις μεθόδους που τα κόμματα υιοθετούν για να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους και τραγικό για τη διαφαινόμενη σύνθεση της Βουλής την 25η Μαΐου. Αυτό που επικρατεί θυμίζει ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Ξεφύγαμε πλέον εντελώς. Αν και το κριτήριο της καλής ή κακής πορείας ενός κόμματος θα έπρεπε να ήταν το πόσους ψηφοφόρους κέρδισε ή έχασε, πλέον μετρά η σειρά κατάταξης. Ο ΔΗΣΥ έθεσε στόχο την πρωτιά, ανεξάρτητα του πόσους ψηφοφόρους θα χάσει. Στο ΑΚΕΛ θα είναι πανευτυχείς αν τερματίσουν πρώτοι αλλά και η «έξοδος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα» θα θεωρηθεί καλό αποτέλεσμα. Το ΕΛΑΜ είναι ειδική περίπτωση. Αυτοί νίκησαν στις εκλογές πριν τις εκλογές. Όταν όλοι χορεύουν σε ρυθμούς ΕΛΑΜ, αποδεδειγμένα είναι οι νικητές των εκλογών πριν την 24η Μαΐου. Καλώς ή κακώς, σίγουρα κακώς για μένα, το κατεξοχήν κόμμα του απορριπτισμού θα είναι ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό.

Ο ΔΗΣΥ, βλέποντας τις σημαντικές διαρροές ψηφοφόρων προς το κόμμα της άκρας δεξιάς, προσπαθεί να προβάλλει θέσεις όχι πλησίον των αρχών και αξιών του αλλά θέσεις που να συγγενεύουν προς το ΕΛΑΜ. Η πάλαι ποτέ υπερήφανη παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση από ιδρύσεώς της. Όλοι παίρνουν ψήφους από τον ΔΗΣΥ. Μπάτε σκύλοι αλέστε. Η πανωλεθρία των προεδρικών εκλογών του 2023 άφησε ανεπούλωτες πληγές.. Πώς είναι δυνατόν ο αποστάτης να καλεί σε συσπείρωση του κόμματος; Τραγική φιγούρα η πρόεδρος της παράταξης Αννίτα Δημητρίου. Προσπαθεί αλλά δυστυχώς τα κτυπήματα που δέχεται από το εσωτερικό του κόμματος είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει. Μια νέα έντιμη πολιτικός κινδυνεύει να καταλήξει ο αποδιοπομπαίος τράγος. Στο ΑΚΕΛ τα πράγματα πάνε καλύτερα από πριν. Με έναν ΔΗΣΥ να παραπαίει, θα μπορούσαν να πάνε πολύ καλύτερα. Όμως οι ιδεολογικές τους αγκυλώσεις δεν τους αφήνουν. Συνεχίζουν το ίδιο τροπάρι. Δηλώνουν κομμουνιστές τη στιγμή που κομμουνισμός δεν υπάρχει. Με τα ίδια αποτυχημένα συνθήματα, εδώ και δεκαετίες, προσπαθούν να απευθυνθούν σε ένα ακροατήριο που δεν υπάρχει.

Στο ΔΗΚΟ φυσά ψυχρός αέρας. Δίνουν αγώνα δρόμου για να τερματίσουν πάνω από το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου. Αυτή είναι η κατάντια του κόμματος του Νικόλα Παπαδόπουλου. Φειδίας ή Νικόλας, Νικόλας ή Φειδίας. Από ρυθμιστής έγινε ο φτωχός συγγενής, ο κομπάρσος στο πολιτικό σκηνικό. Ένα κόμμα που πάντα στηριζόταν στο βόλεμα και στο ρουσφέτι ήρθε ο καιρός να πληρώσει για τα κακά που έκανε σε αυτόν τον τόπο. Η ΕΔΕΚ, ένα από τα ιστορικότερα κόμματα της Κύπρου, τουλάχιστον όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αποχαιρετά την πολιτική ζωή του τόπου ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Το πέρασμα του «τυφώνα» Μαρίνος έφερε το καίριο πλήγμα. Για να είμαστε όμως δίκαιοι δεν είναι μόνο ο Μαρίνος Σιζόπουλος υπεύθυνος. Ήρθε ο καιρός να πληρώσουν τον λαϊκισμό που διαχρονικά υιοθετούσαν.

Το ΑΛΜΑ, του τέως Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, θα μπει στη Βουλή με σημαντική παρουσία. Ένα κόμμα που στηρίζεται μόνο σε ένα θέμα, τη διαφθορά. Σίγουρα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει στο ενεργητικό του αξιοσημείωτες μάχες στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όμως άλλο η Ελεγκτική Υπηρεσία και άλλο η πολιτική αρένα. Ο Φειδίας Παναγιώτου επανέρχεται, σίγουρα όχι δριμύτερος. Τα ποσοστά που παίρνει στις διάφορες μετρήσεις, αν και πολύ πίσω από αυτά που πήρε στις ευρωεκλογές, του δίνουν σίγουρη την είσοδό του στη Βουλή. Αν και μονοψήφιος αριθμός θα είναι μεγάλη επιτυχία αν λάβει κανείς υπόψη τις γκάφες στις οποίες υπέπεσε. Στο κόμμα των πρασίνων, στους Οικολόγους, το πράσινο ξεθώριασε. Κάθε άλλο παρά κόμμα των πρασίνων μπορεί να θεωρηθεί. Στη ΔΗΠΑ υπάρχει τουλάχιστον σταθερότητα. Όλες σχεδόν οι μετρήσεις τους δείχνουν στη μονάδα. Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσουν πότε θα κλείσουν το μαγαζί. Ο Μάριος Κάρογιαν και πάλι πρωτοτυπεί. Δεν κατέρχεται ο ίδιος στις εκλογές. Νομίζω δεν υπήρξε ξανά τέτοιο προηγούμενο. Ο αρχηγός στα μετόπισθεν.

Άφησα τελευταίο το Volt γιατί θα ήθελα να τελειώσω το παρόν άρθρο με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Το Volt, αν και νέο κόμμα, ξέρει πού πατά. Προσγειωμένοι και ταυτόχρονα με σοβαρό και καθαρό πολιτικό λόγο. Χωρίς υπεκφυγές ξέρουν να επαινέσουν το σωστό και να επικρίνουν, όπως αρμόζει, το λάθος. Στο Volt δεν διστάζουν να πάρουν θέση σε όλα τα θέματα. Το κριτήριό τους είναι η αλήθεια και όχι το κομματικό συμφέρον. Επιπρόσθετα, το ψηφοδέλτιο του Volt περιλαμβάνει ό,τι καλύτερο μπορεί επιδείξει η σημερινή κυπριακή κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο κατεξοχήν πολέμιος της διαφθοράς, συμπεριλαμβάνεται στους υποψήφιους βουλευτές του Volt στην επαρχία Λευκωσίας.

Εν κατακλείδι οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι εκλογές κάθαρσης της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτοί που για χρόνια ταλαιπώρησαν την πατρίδα είτε θα συρρικνωθούν είτε θα παύσουν να έχουν λόγο και κοινοβουλευτική παρουσία. Οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι ένα χαστούκι στους διάφορους πολιτικάντηδες, στους πολιτικά κατεργαραίους που έμαθαν να παίρνουν από την πολιτική χωρίς να δίνουν. Σε αυτούς που είχαν δεδομένη την πολιτική τους παρουσία ανεξάρτητα της πενιχρής ή και μηδενικής προσφοράς τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μετρήσεις το μήνυμα που φαίνεται ότι θα δώσει το εκλογικό σώμα θα είναι το «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».