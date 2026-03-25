Σελίν Ντιόν - Η μεγάλη επιστροφή! Ανακοίνωσε ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια αποχής

Μετά από χρόνια αποχής η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις στη Γαλλία.

Η σταρ θα πραγματοποιήσει μία σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena, ξεκινώντας το φθινόπωρο, με δύο παραστάσεις κάθε εβδομάδα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε έναν χώρο χωρητικότητας 40.000 ατόμων.

Η είδηση δημοσιεύθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου στην εφημερίδα La Presse και τη Δευτέρα προωθήθηκε με μια καμπάνια αφισών, που περιλάμβαναν τίτλους από τα εμβληματικά τραγούδια της, όπως τα «Pour que tu m’aimes encore» και «Power of Love», τοποθετημένες στους δρόμους του Παρισιού.

Αρχικά οι παραστάσεις είχαν προγραμματιστεί για το 2020 στο πλαίσιο της περιοδείας Courage World Tour, αλλά αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας και αργότερα εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της Ντιόν, η οποία το 2022 διαγνώστηκε με Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου. Η μάχη της με τη νευρολογική και αυτοάνοση αυτή πάθηση καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion».

Η επιστροφή της καλλιτέχνιδας στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια απουσίας, δίνει στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να απολαύσουν ξανά τη μοναδική φωνή της σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ