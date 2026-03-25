Δείχνει τα δόντια του ο Μάρτης: Έντονες βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου και πυκνή χιονόπτωση στο Τρόοδος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυπριακό: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά την συνάντηση με τον Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες», σημειώνοντας ότι είναι διπλή γιορτή σήμερα, «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Εθνική Παλιγγενεσία».

Στηριζόμενοι στα διδάγματα του αγώνα του 1821 συνεχίζουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, δήλωσε την Τετάρτη ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά την πρόσφατη του συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη την «ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα" και τον σχεδιασμό που έχει "για το πώς να προχωρήσουμε μπροστά. Ελπίζω να υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε αυτή η πρόθεση να μετουσιωθεί και σε μια συγκεκριμένη ουσιαστική πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών απ’ εκεί που διακόπηκαν για να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες», σημειώνοντας ότι είναι διπλή γιορτή σήμερα, «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Εθνική Παλιγγενεσία».

«Το 1821, η επανάσταση των Ελλήνων ήταν η μοναδική φιλελεύθερη επανάσταση η οποία έφερε αποτελέσματα και άνοιξε το δρόμο και για άλλους λαούς να ελευθερωθούν, να αποκτήσουν την ελευθερία τους», είπε. «Αδιαμφησβήτητα, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε για τη σημαντικότητα αυτών των γεγονότων, για τη σημαντικότητα της 25ης Μαρτίου», πρόσθεσε.

Το πιο σημαντικό όμως, συνέχισε, είναι πως θα πρέπει να πάρουμε «τα ορθά διδάγματα, να αξιοποιήσουμε τον τρόπο που αγωνίστηκαν τα αδέρφια μας οι Έλληνες για να αποκτήσουν την ελευθερία τους».

«Και είναι ακριβώς στηριζόμενοι στα διδάγματα του αγώνα που συνεχίζουμε και εμείς την δική μας προσπάθεια, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», είπε.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα