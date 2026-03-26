Βουλγαρία: Διαγωνιζόμενος στο YFSF ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά -Τραγούδησε το «Φαινόμενο» και αποθεώθηκε (βίντεο)

Τον Βασίλη Καρρά ενσάρκωσε ένας διαγωνιζόμενος στο βουλγαρικό «Your Face Sounds Familiar», κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Ειδικότερα, ο Μπόρις Χριστόφ, μουσικός και τραγουδιστής, ερμήνευσε το «Φαινόμενο» και εκτός από το χειροκρότημα που έλαβε κατά τη διάρκεια του σόου, έλαβε αρκετά θετικά σχόλια τόσο για τη μεταμόρφωσή του εμφανισιακά όσο και για την προσπάθειά του να πλησιάσει φωνητικά τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Μπόρις Χριστόφ ως Βασίλης Καρράς / Φωτογραφία: Instagram

Μάλιστα, την ώρα που ο φιναλίστ του βουλγαρικού Voice το 2021 ερμήνευσε το τραγούδι του Βασίλη Καρρά, το πλατό έγινε... πίστα, καθώς τον έραναν με γαρύφαλλα, τα οποία στη συνέχεια ο ίδιος τα ανταπέδωσε στο κοινό.

«Τρομερός είναι, ίδιος», σχολίασαν Έλληνες μόλις είδαν την εμφάνιση του Μπόρις Χριστόφ

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς Έλληνες να μένουν έκπληκτοι από την εμφάνιση του Βούλγαρου τραγουδιστή.

«Έλα, τρομερός είναι», «Ίδιος», είναι κάποια από τα σχόλια που έγιναν, με ορισμένους να σχολιάζουν θετικά και την ελληνική προφορά του, παρά τις λίγες αστοχίες που υπήρχαν.

Βέβαια, δεν έλειψε και η αρνητική κριτική, με κάποιους να γράφουν ότι τους θύμισε τον Πιγκουίνο, έναν από τους κακούς στο σύμπαν του Μπάτμαν, ενώ κάποιοι άλλοι έγραψαν ότι κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει ή να μιμηθεί τον Βασίλη Καρρά.

Το ευχαριστώ του Μπόρις Χριστόφ στον κόσμο -«Καλησπέρα και καλή βραδιά»

Λίγη ώρα αργότερα, ο διαγωνιζόμενος του βουλγαρικού «Your Face Sounds Familiar» ανέβασε ένα βίντεο για να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στηρίζουν.

Μάλιστα, δεν άλλαξε την εμφάνισή του και ως Βασίλης Καρράς ξεκίνησε το βίντεο με την εμβληματική ατάκα του λαϊκού τραγουδιστή «Καλησπέρα και καλή βραδιά».

