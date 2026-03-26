Αφθώδης πυρετός: 3 νέα θετικά κρούσματα στη Λάρνακα – Στις 49 οι μολυσμένες μονάδες

Μέσα από τις τελευταίες επιδημιολογικές διερευνήσεις, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις προέκυψαν τρία νέα θετικά κρούσματα, εντός της μολυσμένης ζώνης Λάρνακας. Συγκεκριμένα στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού.

Μετά από αυτή την εξέλιξη αριθμητικά οι μολυσμένες μονάδων ανήλθαν σε 49, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις Κτηνατρικές Υπηρεσίες.

Αυτές οι τρεις μονάδες αφορούν δύο μονάδες προβάτων, με σύνολο περίπου 240 ζώα, και μία μονάδα βοοειδών, γύρω στα 118 ζώα.

Στο μεταξύ, έχουν υλοποιηθεί όλες οι συστάσεις που έχουν κάνει οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις επισκέψεις τους στην Κύπρο τον Δεκέμβριο και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ανώερη λειτουργό Σωτηρία Γεωργιάδου. Σημείωσε ότι «στη βάση αυτών των συστάσεων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της ενωσιακής νομοθεσίας προχωράμε στις επιδημιολογικές διερευνήσεις, ιχνηλατήσεις, δειγματοληψίες, εργαστηριακές εξετάσεις, θανατώσεις και εμβολιασμούς».

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι θανατώσεις τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λάρνακα, με κάποιες τεχνικές δυσκολίες στη Λάρνακα, λόγω των τελευταίων βροχών. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα οι ταφές στη Λευκωσία. Οι θανατώσεις ανέρχονται γύρω στις 28.000 για τα αιγοπρόβατα και 1742 για τα βοοειδή.

Επίσης, μετά και από τα τελευταία τρία θετικά κρούσματα, αναμένεται να θανατωθούν γύρω στα 700 αιγοπρόβατα και γύρω στις 150 αγελάδες, όπως είπε η κα Γεωργιάδου.

Οι εμβολιασμοί της πρώτης δόσης μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στο 98% των βοοειδών και στο 72% των αιγοπροβάτων. Την ίδια ώρα η δεύτερη δόση του εμβολίου έχει καλύψει το 30% των βοοειδών και το 9% των αιγοπροβάτων.