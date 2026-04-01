Η DC αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ του Supergirl με την Μίλι Άλκοκ και τον Τζέισον Μομόα

Η Warner Bros. και η DC Studios έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία Supergirl.

Στον ρόλο της Kara Zor-El, η Μίλι Άλκοκ αναλαμβάνει τα ηνία του εμβληματικού χαρακτήρα, ενώ ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics ως Lobo.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το Supergirl θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με έναν απρόσμενο σύμμαχο όταν ένας αδίστακτος εχθρός απειλεί το κοντινό της περιβάλλον, σε ένα επικό γαλαξιακό ταξίδι γεμάτο δράση, εκδίκηση και δικαιοσύνη.

 

Το καστ συμπληρώνουν ο Ματίας Σόναερτς ως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ στον ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll, ενώ οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ και Έμιλι Μπίτσαμ υποδύονται τους γονείς της ηρωίδας.

Η σκηνοθεσία είναι του Κρεγκ Γκιλέσπι, με σενάριο της Άνα Νογκέιρα, και η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούνιο.

Πηγή: iefimerida.gr

 

