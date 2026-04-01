Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για διαρρήξεις σε καταστήματα και εστιατόριο στη Λευκωσία

Στη σύλληψη δύο ανήλικων προσώπων, ηλικίας 15 και 17 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης τεσσάρων υποθέσεων που διαπράχθηκαν μεταξύ 29 και 31 Μαρτίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Εναντίον των δύο ανηλίκων διερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης, κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν τη διάρρηξη και κλοπή από δύο καταστήματα και ένα εστιατόριο, καθώς και απόπειρα διάρρηξης και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε υπεραγορά.

Από τα δύο καταστήματα και το εστιατόριο κλάπηκαν χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας πέραν των 1.500 ευρώ, ενώ σε όλα τα υποστατικά προκλήθηκαν ζημιές που υπερβαίνουν τα 800 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.