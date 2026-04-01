Το τρίτο τετράμηνο του 2026 έτοιμη η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου

Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά δυναμικά στην αναβάθμιση των αθλητικών του υποδομών, με την αποκατάσταση της πισίνας στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου να αποτελεί ένα έργο ουσίας για την τοπική κοινωνία και τη νεολαία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Αρχής.

Όπως αναφέρεται το έργο υλοποιείται μέσα από τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεργειών για την επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών στόχων.

Η χρηματοδότηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον αθλητισμό στην περιοχή.

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 3ο τετράμηνο του 2026, το έργο αναμένεται να προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για όλους, καταλήγει η ανακοίνωση.