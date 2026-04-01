Αγωγή προαναγγέλλει ο Νικολάτος κατά Δρουσιώτη για λίβελλο και δυσφήμιση

Ο πρώην δικαστής απορρίπτει τους ισχυρισμούς και τους χαρακτηρίζει ψευδείς, ατεκμηρίωτους και κακόβουλους, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν σοβαρά την τιμή, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του.

Νομικές ενέργειες σε βάρος του δημοσιογράφου, συγγραφέα και υποψήφιου βουλευτή με το ΒΟΛΤ, Μακάριου Δρουσιώτη προανήγγειλε πρώην πρόεδρος και δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρωνας Νικολάτος, με αφορμή δημόσιες καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη για ύπαρξη κυκλώματος διαφθοράς και διαπλοκής, στο οποίο, όπως υποστήριξε, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δικαστικοί και οικονομικοί παράγοντες της Κύπρου.

Μέσω του δικηγόρου του, Στέλιου Αμερικάνου, ο κ. Νικολάτος καταγγέλλει τον κ. Δρουσιώτη για λίβελλο και συκοφαντική δυσφήμιση, κάνοντας λόγο για ισχυρισμούς που στερούνται βάσης και οι οποίοι αναρτήθηκαν σε προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπρόσθετα, ο πρώην δικαστής απορρίπτει τους ισχυρισμούς και τους χαρακτηρίζει ψευδείς, ατεκμηρίωτους και κακόβουλους, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν σοβαρά την τιμή, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι προτίθεται να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τη ζημιά που, όπως αναφέρει, έχει υποστεί. Τέλος αναφέρει διά του δικηγόρου του, ότι θα ζητήσει αποζημιώσεις, ως αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί. 

 

 

