Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης για τους ημιτελικούς, σε ποια θέση βρίσκονται η Κύπρος και η Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Α' Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ ο Β' Ημιτελικός στις 14 Μαΐου

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των υποψήφιων τραγουδιών για τους δυο ημιτελικούς Eurovision. Για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα, που θα διαγωνιστούν στον Α' Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, έχει οριστεί η τέταρτη θέση. Από την άλλη, η Κύπρος με την Antigoni Buxton  θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση.

Ο  Α' Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Β' Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό

 

 

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

7.Ιταλία

8. Φινλανδία

9. Μαυροβούνιο

10. Εσθονία

11. Ισραήλ

12. Γερμανία

13.  Βέλγιο

14.  Λιθουανία

15. Άγιος Μαρίνος

16. Πολωνία

17. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7.Ελβετία

8. Κύπρος

9.Αυστρία

10. Λετονία

11. Δανία

12. Αυστραλία

13. Ουκρανία

14. Ηνωμένο Βασίλειο

15. Αλβανία

16.. Μάλτα

17. Νορβηγία

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Ελλάδα και ο Ακύλας βρίσκονται στην τέταρτη θέση, με μόλις 7% πιθανότητα να βρεθεί στην κορυφή της διοργάνωσης. Η Φινλανδία εξακολουθεί να αποτελεί το φαβορί για την τη νίκη με 28%. Ακολουθούν η Γαλλία με 12% και η Δανία με 12%. 

Μετά  την Ελλάδα και την Αυστραλία, ακολουθούν στην κατάταξη η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Την δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Tags

EUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα