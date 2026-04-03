Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης για τους ημιτελικούς, σε ποια θέση βρίσκονται η Κύπρος και η Ελλάδα

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των υποψήφιων τραγουδιών για τους δυο ημιτελικούς Eurovision. Για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα, που θα διαγωνιστούν στον Α' Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, έχει οριστεί η τέταρτη θέση. Από την άλλη, η Κύπρος με την Antigoni Buxton θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση.

Ο Α' Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Β' Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

7.Ιταλία

8. Φινλανδία

9. Μαυροβούνιο

10. Εσθονία

11. Ισραήλ

12. Γερμανία

13. Βέλγιο

14. Λιθουανία

15. Άγιος Μαρίνος

16. Πολωνία

17. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7.Ελβετία

8. Κύπρος

9.Αυστρία

10. Λετονία

11. Δανία

12. Αυστραλία

13. Ουκρανία

14. Ηνωμένο Βασίλειο

15. Αλβανία

16.. Μάλτα

17. Νορβηγία

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Ελλάδα και ο Ακύλας βρίσκονται στην τέταρτη θέση, με μόλις 7% πιθανότητα να βρεθεί στην κορυφή της διοργάνωσης. Η Φινλανδία εξακολουθεί να αποτελεί το φαβορί για την τη νίκη με 28%. Ακολουθούν η Γαλλία με 12% και η Δανία με 12%.

Μετά την Ελλάδα και την Αυστραλία, ακολουθούν στην κατάταξη η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Την δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».

