Το πιο σοβαρό επεισόδιο σκόνης από το 2015 - Φωτογραφίες και βίντεο από όλη την Κύπρο

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Κύπρο, καθώς έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης πλήττει το νησί.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού το βράδυ της Πέμπτης για το επεισόδιο σκόνης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 3:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής και με διάρκεια 24 ωρών.

Συστάσεις εξέδωσε και το Υπουργείο Υγείας προς το κοινό αναφέροντας ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες και σωματική άσκηση σε ανοικτούς χώρους, τονίζοντας ότι η παραμονή στους ανοικτούς χώρους θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Παρά την αποπνικτική ατμόσφαιρα οι εικόνες που καταγράφονται από την επαρχία Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας προκαλούν εντυπωσιασμό, καθώς το πέπλο σκόνης κάλυψε τα πάντα.

Οι φωτογραφίες του ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρου, είναι ενδεικτικές:























Αξιοσημείωτα είναι και τα πλάνα που καταγράφονται στη Λευκωσία από το ΚΥΠΕ:









Φωτογραφίες και βίντεο από διάφορες γωνίες της Κύπρου από την ομάδα Καιρόφιλοι: