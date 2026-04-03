Φυτιρής για Δρουσιώτη: Θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία, είτε για διασπορά ψευδών ειδήσεων είτε για ενδεχόμενα πραγματικά γεγονότα

Η κυβέρνηση αναμένει από τον Μακάριο Δρουσιώτη να προσκομίσει τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι κατέχει, για να εξεταστούν από τις αρχές δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διαλεύκανση της Υπόθεσης το συντομότερο δυνατόν, αλλά χωρίς να μπορεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Κώστας Φυτιρής τόνισε ότι παράλληλα συνεχίζεται και η διερεύνηση καταγγελιών που έχουν υποβληθεί εναντίον του δημοσιογράφου και όπου χρειάζεται θα υπάρξει συνεργασία της Αστυνομίας με παρόχους τηλεπικοινωνιών. Είτε οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες είτε όχι, σημείωσε, θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία, είτε για διασπορά ψευδών ειδήσεων είτε για ενδεχόμενα πραγματικά γεγονότα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε πως αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα και ελεγχθούν ως προς τη γνησιότητά τους, θα ετοιμαστεί το πόρισμα το οποίο θα κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η κυβέρνηση, κατέληξε, επιδιώκει την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα και να μην παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα στη δημόσια σφαίρα ενώ τόνισε πως πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, επισημαίνοντας πως αν διαπιστωθούν προβλήματα στη λειτουργία τους, αυτά θα πρέπει να διορθωθούν θεσμικά και όχι να υποκατασταθούν.