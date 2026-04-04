Akylas: Η συμβουλή που του έδωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη Eurovision 2026

Στην προετοιμασία του για τη Eurovision 2026 αναφέρθηκε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Akylas.

Ο Akylas, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κοινού με το τραγούδι του, ενώ αποκάλυψε και τη συμβουλή που του έχει δώσει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Δεν σκέφτομαι καμία κούραση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που το ''τρέχουμε'' τόσο πολύ και έχει παθιαστεί όλη η Ελλάδα, που ασχολείται παιδί μου ο κόσμος με την ελληνική συμμετοχή έξω και λένε ''φέρ' το!''. Πήγαμε Φινλανδία, πήγαμε Σερβία, πήγαμε Σαν Μαρίνο, ο κόσμος μας αναγνωρίζει έξω και τραγουδάει το “Ferto”, οπότε κάτι κάνουμε καλά παιδιά νομίζω, κάτι κάνουμε καλά» είπε αρχικά ο Αkylas.

Akylas: Η συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τον Φωκά Ευαγγελινό και τη συμβουλή που του έχει δώσει, είπε: «Εγώ τον άνθρωπο τον ήξερα από τις δουλειές του και τον θαύμαζα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Δεν ήξερα πώς είναι σαν άνθρωπος και είναι ένας γλυκύτατος, γλυκύτατος άνθρωπος. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που έχουμε δημιουργήσει και ο ίδιος αγαπάει πολύ το project. Έχουμε γίνει σαν οικογένεια νομίζω και αυτό που θα ζήσουμε δηλαδή εκεί πέρα, δεκαεπτά μέρες όλοι μαζί. Νιώθω ότι μετά θα ‘χω depression, σοβαρό».

«Μου λέει να το απολαύσω σίγουρα, που είναι το πιο σημαντικό… γιατί με βλέπει και ‘μένα τρελαμένο, είμαι συνέχεια στην πρίζα. Οπότε μου ‘χει πει αυτό, και ότι όσο κάνουμε πρόβες δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα. Θα το μάθεις, θα ‘ναι τέλειο, θα βγεις και δεν θα σε απασχολεί τίποτα»,και αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision θα φοράει σίγουρα το χαρακτηριστικό του σκουφάκι» φανέρωσε.

«Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω, γιατί είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή από ‘κει που βρισκόμουνα τον Σεπτέμβρη και το πού βρίσκομαι τώρα. Ζω το παιδικό μου όνειρο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα δεν το ‘χα καν στο μυαλό μου ως ενήλικας. Βλέπεις μόνο τις δυσκολίες που έρχονται, οπότε είσαι λίγο πιο προσγειωμένος. Δηλαδή τώρα ζω το παιδικό μου όνειρο, του μικρού Ακύλα» ανέφερε επίσης, ο Akylas.

Πηγή: lifo.gr