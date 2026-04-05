Η κόρη της Αντζελίνας Τζολί, Σιλό, σε βίντεο κλιπ: Φτυστή η μητέρα της, τρελάθηκαν οι θαυμαστές της

Το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει, λέει η γνωστή ρήση και αυτό φαίνεται πως ισχύει στην περίπτωση της Αντζελίνας Τζολί και της κόρης της Σιλό.

Η 19χρονη χορεύτρια πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ της K-pop τραγουδίστριας Dayoung για το single «What’s a girl to do», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου, με τους θαυμαστές της Αντζελίνας Τζολί να μένουν άναυδοι από την ομοιότητά τους.

Ένα teaser του βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή με τους φαν της διάσημης ηθοποιού να μην μπορούν παρά να συγκρίνουν μητέρα και κόρη.

«Κοιτάξτε τη Σιλό. Είναι τρελό να βλέπεις τα παιδιά της Άντζι να ακολουθούν τα βήματά της» σχολίασε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Είναι κυριολεκτικά ίδια με τη μαμά της. Θεέ μου». «Τα γονίδια της μαμάς της είναι τόσο δυνατά» ανέφερε ένας τρίτος.

Δεν είναι σαφές πάντως, εάν η Σιλό θα εμφανιστεί ως ηθοποιός ή εάν θα συμμετέχει ως μία από τις χορεύτριες στο βίντεο κλιπ, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως έχει εξελιχθεί σε εξαιρετική χορεύτρια τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που οι θαυμαστές παρατηρούν τις εμφανείς ομοιότητες μεταξύ της Σιλό και της Αντζελίνας Τζολί.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Σιλό φάνηκε να υιοθετεί την εμβληματική εμφάνιση της μητέρας της από την ταινία «Tomb Raider», με τα μαλλιά της πλεγμένα σε ολλανδικές πλεξούδες, όπως είχε και η Αντζελίνα Τζολί όταν υποδύθηκε τη Λάρα Κροφτ.

