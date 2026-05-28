Προς πώληση οχήματα του CHP από ηγεσία Κιλιτσντάρογλου που λέει ότι αποκτήθηκαν «παράτυπα»

Νέα ένταση ξέσπασε στο CHP μετά την εμφάνιση οχημάτων έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος με την επιγραφή «Πωλείται – χαράμ όχημα», στον απόηχο της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία με δικαστική απόφαση. Τα «χαράμ οχήματα», δηλαδή τα οχήματα που αποκτήθηκαν «παράτυπα», έβγαλε προς πώληση η νέα ηγεσία Κιλιτσντάρογλου επιστρέφοντας στο κομμα.

Η πλευρά του Οζγκιούρ Οζέλ απάντησε ότι ένα από τα συγκεκριμένα οχήματα είχε αγοραστεί το 2022 επί προεδρίας Κιλιτσντάρογλου και χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο ως υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα οχήματα ανήκουν κανονικά στο CHP και διαθέτουν νόμιμα παραστατικά.

Ο αντιπρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Καραμπάτ κατηγόρησε τη νέα διοίκηση για «χαμηλού επιπέδου παράσταση», ενώ ο σύμβουλος Τύπου του Κιλιτσντάρογλου, Ατακάν Σονμέζ, δήλωσε ότι τα αυτοκίνητα τοποθετήθηκαν «συμβολικά» για να αναδειχθούν οι καταγγελίες και οι υποψίες γύρω από το θέμα.

ΚΥΠΕ