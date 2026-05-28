Τετραετής ποινή φυλάκισης από το Κακουργιοδικείο σε 29χρονο για μπαράζ διαρρήξεων και εμπρησμό οχήματος στην Πάφο

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών επέβαλε χθες το Κακουργιοδικείο Πάφου σε 29χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπές και εμπρησμό οχήματος στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης και την Αστυνομία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και αφορούσαν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διάρρηξης καταστημάτων, από τις οποίες κλάπηκαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Ο 29χρονος αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με εμπρησμό οχήματος, υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν, επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων χρόνων.

Οι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν έπειτα από συντονισμένες εξετάσεις του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου, το οποίο προχώρησε στη συλλογή μαρτυρικού υλικού και στην παραπομπή του 29χρονου ενώπιον της Δικαιοσύνης.