Πώς καταλαβαίνουμε αν τα αυγά είναι φρέσκα

Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε αν τα αυγά είναι φρέσκα, ειδικά όταν τα έχουμε ήδη κάποιες μέρες στο ψυγείο μας. Κι όμως, υπάρχουν απλά και γρήγορα τεστ που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι και μας δίνουν σαφή εικόνα. Από το ποτήρι με νερό μέχρι το πώς δείχνει όταν τα σπάμε, κάθε ένδειξη έχει τη σημασία της και μας βοηθά να αποφύγουμε λάθη στο μαγείρεμα.

Γιατί έχει σημασία η φρεσκάδα στα αυγά

Τα αυγά είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα τρόφιμα της κουζίνας και η φρεσκάδα του επηρεάζει άμεσα το αποτέλεσμα. Τα φρέσκα αυγά έχει καλύτερη γεύση, πιο σωστή υφή και συμπεριφέρεται διαφορετικά στο μαγείρεμα. Για παράδειγμα, κρατά το σχήμα του σε ένα τηγανητό ή ποσέ και δίνει καλύτερη δομή σε ζύμες και κρέμες. Παράλληλα, σε ορισμένες χρήσεις, όπως όταν καταναλώνονται ελαφρώς μαγειρεμένα, η φρεσκάδα συνδέεται και με την ασφάλεια, κάτι που συνδέεται γενικότερα με μικρά, αλλά συχνά προβλήματα στην προετοιμασία τους, όπως το δύσκολο ξεφλούδισμα.

Το πιο γνωστό τεστ: Το ποτήρι με νερό

Ο πιο απλός τρόπος για να ελέγξουμε τα αυγά είναι το τεστ με το νερό. Τοποθετούμε ένα αυγό σε ένα μπολ ή ποτήρι με νερό και παρατηρούμε πώς συμπεριφέρεται. Αν βυθιστεί και μείνει στον πάτο, είναι πολύ φρέσκο. Αν σηκωθεί ελαφρώς όρθιο, είναι λίγων ημερών αλλά εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Αν επιπλέει, δεν είναι φρέσκο και καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσουμε.

Αυτό συμβαίνει γιατί με τον χρόνο εισέρχεται αέρας στο εσωτερικό του αυγού, μεγαλώνει ο αεροθάλαμος και αυξάνεται η πλευστότητά του.

Τι βλέπουμε όταν τα σπάσουμε

Για πιο σαφή εικόνα, μπορούμε να σπάσουμε τα αυγά σε ένα πιάτο και να παρατηρήσουμε τη μορφή τους. Στα φρέσκα αυγά, ο κρόκος είναι στρογγυλός, σφιχτός και στέκεται ψηλά, ενώ το ασπράδι είναι πυκνό και συγκεντρώνεται γύρω του. Αντίθετα, στα λιγότερο φρέσκα αυγά, ο κρόκος απλώνει και το ασπράδι γίνεται πιο αραιό και υδαρές.

Η μυρωδιά είναι το πιο αξιόπιστο σημάδι

Η μυρωδιά είναι το πιο ξεκάθαρο κριτήριο. Τα φρέσκα αυγά έχουν σχεδόν ουδέτερη οσμή. Αντίθετα, ένα αλλοιωμένο αυγό έχει έντονη, δυσάρεστη και χαρακτηριστικά «θειώδη» μυρωδιά. Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, δεν το χρησιμοποιούμε, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το φαινόμενο όπου ο κρόκος στο βραστό αυγό πρασινίζει και πώς μπορεί να αποφευχθεί.

Τι ισχύει για την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία

Στη συσκευασία αναγράφεται συνήθως η ημερομηνία ωοτοκίας ή ανάλωσης. Αν τα αυγά έχουν διατηρηθεί σωστά στο ψυγείο και το κέλυφος είναι άθικτο, μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια για αρκετές εβδομάδες. Είναι σημαντικό, ωστόσο να ακολουθούμε τις ημερομηνίες που γράφει η συσκευασία και επιπλέον αν θέλουμε να τα διατηρήσουμε περισσότερο μπορούμε να το κάνουμε βράζοντάς τα. Πάντα με προσοχή, ώστε να μην σπάνε κατά το βράσιμο.

Πού και πώς αποθηκεύουμε σωστά τα αυγά

Η σωστή αποθήκευση παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φρεσκάδας. Τα αυγά πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο, όχι στην πόρτα όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται πιο συχνά. Καλό είναι να παραμένουν στη συσκευασία τους και να μην πλένονται πριν την αποθήκευση, καθώς το πλύσιμο αφαιρεί τη φυσική προστατευτική μεμβράνη του κελύφους.

Το συχνό μπέρδεμα

Ένα αυγό δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα φρέσκο για να είναι ασφαλές. Η φρεσκάδα αφορά κυρίως την ποιότητα και τη συμπεριφορά του στο μαγείρεμα. Έτσι, ένα αυγό λίγων ημερών μπορεί να μην είναι ιδανικό για ποσέ, αλλά να χρησιμοποιείται κανονικά σε συνταγές όπως κέικ ή ζύμες.

Η φρεσκάδα του αυγού χρειάζεται παρατήρηση και με αυτά τα «τεστ» αποφεύγουμε λάθη και μαγειρεύουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Γιατί στην κουζίνα, το αυγό δεν είναι απλό υλικό, αλλά έχει χαρακτήρα και η φρεσκάδα έχει σημασία.

