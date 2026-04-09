Πώς θα βάψετε τα αυγά με φυσικά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μεταφέρουμε το σπίτι μας την πασχαλινή ατμόσφαιρα ενώ ταυτόχρονα τιμάμε τις παραδόσεις, από το έθιμο της βαφής των αυγών τη Μ. Πέμπτη. Ιδανικά, θα το κάνουμε με φυσικά υλικά, αξιοποιώντας τις άπειρες αποχρώσεις που μπορεί να μας δώσει η φύση, στην πιο αβλαβή και ταυτόχρονα διακριτική εκδοχή τους.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε έντονο κόκκινο χρώμα, μας δίνει το ριζάρι, ένας αυτοφυής θάμνος που περιέχει μια χρωστική ουσία, την αλιζαρίνη. Όπως εξηγεί η food blogger Άντζελα Κοντού (A Hungry Bear): «Στο χωριό μου, το Μεσότοπο Λέσβου, με αυτό το φυτό έβαφαν κάθε χρόνο τα αυγά, για να τους δώσουν έντονο χρώμα, το οποίο ποίκιλλε από βαθύ σκούρο κόκκινο έως πορτοκαλο-καφέ. Έτσι είχαν όμορφα, κόκκινα αυγά για τα περίφημα “κουλίτσια”, τα στρογγυλά τσουρέκια δηλαδή με το κόκκινο αυγό. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, την Αγγέλα Κοντού, νοικοκυρά από τις λίγες, να βράζει τις κοπανισμένες ρίζες τη Μεγάλη Τετάρτη, για να μουλιάσουν μέχρι την επόμενη μέρα που θα έβαφε τα αυγά».

Το πιο δύσκολο κομμάτι της συνταγής είναι να βρείτε ριζάρι, η ίδια πάντως συμβουλεύει να το αναζητήσετε στα μεγάλα καταστήματα μπαχαρικών της Ευριπίδου, στο κέντρο της Αθήνας. Κατόπιν, η προετοιμασία αρχίζει τη Μεγάλη Τετάρτη: «Χρειαζόμαστε μόνο τη ρίζα του φυτού, την οποία κόβουμε σε μικρά κομμάτια και μετά κοπανάμε στο γουδί αλύπητα! Μη χρησιμοποιήσετε μπλέντερ γι’ αυτή τη δουλειά, θα σας το θολώσει. Όσο πιο πολύ το κοπανίσουμε, τόσο πιο έντονο χρώμα θα πάρουμε. Βράζουμε το κοπανισμένο ριζάρι σε άφθονο νερό για 10 λεπτά, όπου και το αφήνουμε να σταθεί όλη τη νύχτα.

»Τη Μεγάλη Πέμπτη σουρώνουμε καλά το ριζάρι, ρίχνουμε ξανά το νερό στην κατσαρόλα, προσθέτουμε μια στρώση καλοπλυμένα αυγά (το ριζάρι πρέπει να τα σκεπάζει, αν όχι προσθέστε κι άλλο νερό), λίγο αλάτι και ½ ποτηράκι ξίδι. Η δοσολογία είναι 70 γραμ. ριζάρι για 15 αυγά. Τα βράζω για 15-20 λεπτά. Βγάζω τα αυγά με την τρυπητή κουτάλα από το ζεστό νερό, τα τοποθετώ σε αυγοθήκη κι όταν κρυώσουν, τα γυαλίζω με μια λαδωμένη χαρτοπετσέτα.

»Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει, ακόμα κι αν το χρώμα δε βγει με αυτή την πλαστική ομοιομορφία που οι βιομηχανικές βαφές μας έχουν συνηθίσει να θεωρούμε ωραίο. Στη φύση άλλωστε το διαφορετικό ξεχωρίζει. Κι εσείς θα έχετε την αλάνθαστη σιγουριά ότι επιλέξατε την πιο φυσική και αβλαβή λύση για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ακριβώς όπως έκαναν κάποτε οι γιαγιάδες μας».

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλειδοσκόπιο χρωμάτων με πλήθος υλικών που έχετε στην κουζίνα σας, τα οποία θα βράσετε για περίπου ένα τέταρτο. Κατόπιν θα αφήσετε το νερό να κρυώσει μέχρι να γίνει χλιαρό, θα προσθέσετε σε κάθε δοχείο 2-3 κ.σ. ξίδι και θα βυθίσετε τα αυγά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Μερικές ιδέες για φυσικά υλικά που χρωματίζουν τα αυγά;

Για κόκκινο: φλούδες από κόκκινο κρεμμύδι

Για ροζ: παντζάρι

Για πορτοκαλί: καρότο

Για κίτρινο: κουρκουμά

Για πράσινο: φύλλα από σπανάκι

Για γαλάζιο: κόκκινο λάχανο

Για καφέ: στιγμιαίο καφέ ή μαύρο τσάι

marieclaire.gr