Αύξηση στον «παλμό» της Γης: Αναφορές για αϋπνία και βουητό στα αυτιά - Τι λένε οι επιστήμονες

Αυξήσεις στον Συντονισμό Σούμαν τις τελευταίες ημέρες προκαλούν συζητήσεις. Πολίτες μιλούν για αϋπνία, εμβοές και έντονα όνειρα. Τι λένε όμως οι επιστήμονες;

Τι είναι ο Συντονισμός Σούμαν

Η φυσική αυτή δόνηση, γνωστή ως Συντονισμός Σούμαν, θεωρείται ο «καρδιακός παλμός» του πλανήτη, ένας σταθερός ηλεκτρομαγνητικός ρυθμός που δημιουργείται από κεραυνούς. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανακλώνται μεταξύ της επιφάνειας της Γης και της ιονόσφαιρας, η οποία εκτείνεται δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη, σχηματίζοντας ένα παγκόσμιο «θάλαμο ηχούς».

Η βασική συχνότητα αυτού του φαινομένου κυμαίνεται γύρω στα 7,83 Hz, ενώ έχουν καταγραφεί και υψηλότερες συχνότητες.

Η πρόσφατη αύξηση και οι αναφορές πολιτών

Τις τελευταίες ημέρες, εφαρμογές παρακολούθησης διαστημικού καιρού κατέγραψαν έντονη άνοδο των τιμών του Συντονισμού Σούμαν, χαρακτηρίζοντάς τες ως υψηλές και δυνητικά διαταρακτικές. Παράλληλα, πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν συμπτώματα όπως αϋπνία, βουητό στα αυτιά, θολή όραση, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης.

Ορισμένοι μάλιστα περιγράφουν έντονα ή ασυνήθιστα όνειρα, ακόμη και εμπειρίες συνειδητού ονείρου, αποδίδοντάς τα στις μεταβολές της γήινης δόνησης.

Η επιστημονική οπτική

Παρά τις μαρτυρίες αυτές, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι διακυμάνσεις του Συντονισμού Σούμαν είναι φυσιολογικές και ότι δεν υπάρχουν ισχυρά κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν άμεση επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Αν και ορισμένοι ερευνητές και υποστηρικτές της ευεξίας υποστηρίζουν ότι οι συχνότητες αυτές συμπίπτουν με τα εγκεφαλικά κύματα θήτα –που σχετίζονται με τον ύπνο και τη χαλάρωση– τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία παραμένουν περιορισμένα και ασαφή.

Ο ρόλος του διαστημικού καιρού

Οι μεταβολές στον Συντονισμό Σούμαν συνδέονται συχνά με φαινόμενα διαστημικού καιρού, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι γεωμαγνητικές καταιγίδες. Οι επιστήμονες ταξινομούν τις ηλιακές εκλάμψεις σε κατηγορίες B, C, M και X, με τις τελευταίες να είναι οι ισχυρότερες.

Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου καταγράφηκαν αρκετές ασθενείς και μέτριες εκλάμψεις, ενώ ακολούθησε και μία ισχυρότερη κατηγορίας M. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο της Γης και την ιονόσφαιρα, ενισχύοντας τις ηλεκτρομαγνητικές ανακλάσεις.

Μετρήσεις και δείκτες δραστηριότητας

Η ένταση αυτών των διαταραχών παρακολουθείται μέσω του δείκτη K, ο οποίος κυμαίνεται από 0 έως 9. Τιμές άνω του 5 υποδηλώνουν γεωμαγνητική καταιγίδα ικανή να επηρεάσει δορυφόρους, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνίες.

Πρόσφατα, ο δείκτης έφτασε στο 3,3, ένδειξη αυξημένης αλλά όχι ακραίας δραστηριότητας. Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκαν αρκετές ημέρες με τιμές πάνω από 5, ενώ νέα άνοδος θεωρείται πιθανή.

Πιθανές επιπτώσεις και αμφισβητήσεις

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι αιχμές στην ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάζουν τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωση, ακόμη και να προκαλούν εμβοές. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συμπτώματα αυτά έχουν πολλές πιο τεκμηριωμένες αιτίες.

Επιπτώσεις πέρα από τον άνθρωπο

Τα έντονα φαινόμενα διαστημικού καιρού δεν επηρεάζουν μόνο τη Γη σε θεωρητικό επίπεδο. Μπορούν να επηρεάσουν την αεροπλοΐα και κρίσιμες υποδομές. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου ηλιακή ακτινοβολία επηρέασε πτήσεις, ενώ προσομοιώσεις δείχνουν ότι μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένα μπλακάουτ και διακοπές επικοινωνιών.

Το συμπέρασμα

Παρά την αυξημένη δραστηριότητα και τις αναφορές πολιτών, η σύνδεση μεταξύ του Συντονισμού Σούμαν και της ανθρώπινης υγείας παραμένει επιστημονικά ατεκμηρίωτη, με το φαινόμενο να συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και συζήτησης.

Πηγή: iefimerida.gr