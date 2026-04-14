Διονύσης Διονυσίου (Δ/ντής «Π»): Η ανάγνωση της δημοσκόπησης της Noverna (ηχητικό)

«Το σκηνικό παραμένει αναλλοίωτο όχι τόσο ως προς τους αριθμούς, αλλά ως προς την τάση», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του «Πολίτη», Διονύσης Διονυσίου, σχολιάζοντας το πρώτο μέρος της τρίτης δημοσκόπησης της Noverna και επισημαίνοντας ότι οι αναποφάσιστοι παραμένουν ο βασικός πρωταγωνιστής της εκλογικής μάχης του Μαΐου.

Οι αναποφάσιστοι καθορίζουν το αποτέλεσμα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ανέφερε ότι στην προηγούμενη έρευνα το σύνολο «αναποφάσιστοι, λευκό, δεν θα ψηφίσω» βρισκόταν γύρω στο 28,5%, ενώ τώρα έχει περιοριστεί στο 25%, ποσοστό που παραμένει εξαιρετικά υψηλό. «Ένας στους τέσσερις Κύπριους πολίτες εξακολουθεί ακόμη να μην έχει αποφασίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτός ο αριθμός είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Κύπρο». Κατά την ανάγνωσή του, αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων είναι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, εκείνοι που υπερέχουν στο κομμάτι των αναποφάσιστων σε σύγκριση με το τι είχαν ψηφίσει το 2021 προέρχονται κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα. Όπως είπε, «οι περισσότεροι ανήκουν στα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή στον ΔΗΣΥ με περίπου 13% και στο ΑΚΕΛ με περίπου 19%». Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει πως «αυτό μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα», καθώς το πολιτικό σκηνικό έχει μεταβληθεί με την είσοδο νέων σχηματισμών. Όπως εξήγησε, ένα μέρος του εκλογικού σώματος «ψάχνεται σε σχέση με τα καινούργια κόμματα», όπως το Άλμα, η Άμεση Δημοκρατία και το Volt.

Σε ό,τι αφορά τη γενική κομματική εικόνα, ο Διονυσίου ανέφερε ότι «τα δύο κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξακολουθούν να προηγούνται», επιβεβαιώνοντας την εικόνα που καταγράφεται και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Όπως τόνισε, «το τρίτο κόμμα παραμένει σταθερό», με το ΕΛΑΜ να διατηρεί τη θέση του, αποτέλεσμα που έβγαλαν και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Εκεί που, κατά τον ίδιο, εμφανίζεται μια διαφοροποίηση είναι στο ότι «η Noverna δείχνει ότι η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία είναι τέταρτο κόμμα και πέμπτο κόμμα είναι το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη». Πρόσθεσε ακόμη πως «τα δύο πρώτα κόμματα έχουν μια απόσταση ασφαλείας, περίπου έξι μονάδες», όμως «δεν υπάρχει απόσταση ασφαλείας από το ΕΛΑΜ μέχρι και την Άμεση Δημοκρατία». Κατά συνέπεια, εξήγησε, τα κόμματα ΕΛΑΜ, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία βρίσκονται σε πολύ κοντινή μεταξύ τους απόσταση, ενώ «ακόμα και το ΔΗΚΟ είναι σε απόσταση να αλλάξει τη σειρά», γεγονός που σημαίνει ότι οι θέσεις από την τέταρτη μέχρι και την έκτη παραμένουν απολύτως ανοιχτές.

Σχετικά με την αναγωγή των ποσοστών, ο διευθυντής του «Πολίτη» ανέφερε ότι «δεν αναφερόμαστε στην αναγωγή, το έχουμε ξαναπεί. Την αναγωγή την κάνουν απλώς για να δείχνει μια τάση», εξηγώντας ότι αν οι ψηφοφόροι κινηθούν με βάση τη δυναμικότητα που καταγράφεται, τότε η εικόνα θα παραμείνει περίπου στα σημερινά επίπεδα: γύρω στο 23% για τον ΔΗΣΥ, 21-22% για το ΑΚΕΛ, τρίτο το ΕΛΑΜ με 13% και τα υπόλοιπα κόμματα να κινούνται από 8% μέχρι 11%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης πολυκομματικής Βουλής, επισημαίνοντας ότι «αν είναι εξακομματική η Βουλή, τότε θα έχουμε κόμματα με σημαντικές κοινοβουλευτικές ομάδες», αλλά ενδεχομένως και «μια δυσκολία λήψης απόφασης». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «τα προβλήματα θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα αν πάμε για επτακομματική ή οκτακομματική Βουλή», σημειώνοντας πως σε αυτό το σενάριο δεν αποκλείεται και το Volt να καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή. Όπως εξήγησε, σε μια τέτοια περίπτωση «το μεγαλύτερο κόμμα θα έχει ίσως 13-14 βουλευτές», γεγονός που σημαίνει ότι «θα χρειαστούν πολύ μεγάλες συναινέσεις και πολύ μεγάλη ωριμότητα στο νέο κοινοβούλιο για να λαμβάνονται αποφάσεις».

Ισχυρισμοί Δρουσιώτη

Αναφερόμενος στην επίδραση της επικαιρότητας, εκτίμησε ότι η περίοδος της έρευνας δεν πρόλαβε να αποτυπώσει πλήρως τις συνέπειες των ισχυρισμών του Δρουσιώτη. «Δεν νομίζω να τους πρόλαβε ιδιαίτερα. Ήταν μόλις είχε ξεκινήσει», είπε, σημειώνοντας ότι «στην τελευταία έρευνα που θα κάνουμε τον Μάιο εκεί θα φανούν πολύ περισσότερο τα πράγματα». Παρ’ όλα αυτά, διατύπωσε την εκτίμηση ότι «ίσως να επηρεάστηκε λίγο περισσότερο το Άλμα», αποδίδοντας αυτή την εικόνα «λόγω της κρίσης που προέκυψε και της αντιπαράθεσης». Μάλιστα πρόσθεσε πως «δεν φαίνεται η καθαρή προσέγγιση πλέον της Ειρήνης Χαραλαμπίδου να προσθέτει ιδιαίτερα στο Άλμα» και παραδέχθηκε ότι «προσωπικά θα περίμενα κάτι περισσότερο».

Τέλος, σχολιάζοντας τα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης, ο Διονυσίου υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους χειρισμούς της εξουσίας και προς τα κόμματα παραμένει χαμηλή. Όπως είπε, οι αξιολογήσεις για κρίσιμα ζητήματα είναι «πάρα πολύ χαμηλά», με τον Πρόεδρο να βρίσκεται «κοντά στο 24 με 25», ενώ «δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στους χειρισμούς». Αντίστοιχα, συμπλήρωσε ότι «ο κόσμος δεν δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και στα κόμματα». Αυτό, κατά την εκτίμησή του, συνδέεται και με το γεγονός ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν πλέον τις βουλευτικές εκλογές και ως προθάλαμο των προεδρικών, αφού, όπως ανέφερε, ένα ποσοστό που «πλησιάζει το 80%» θεωρεί ότι αποτελούν πρόκριμα για τις προεδρικές του 2028.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Διονύση Διονυσίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: