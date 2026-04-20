Μαμά και κόρη σε δράση: Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει με τη μικρή Μαρίνα στη Σεβίλλη

Η Ελένη Μενεγάκη, η γυναίκα που έχει ταυτίσει το όνομά της με την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τέτοιο στιγμιότυπο από την απόδρασή της στη Σεβίλλη. Στο πλευρό της, η μικρή Μαρίνα, αλλά και ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram είναι γεμάτες φως και αυθορμητισμό, αποπνέει την ελευθερία που προσφέρουν τα ταξίδια και η ουσιαστική επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, "Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así", δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Οι στίχοι του θρυλικού τραγουδιού των Gipsy Kings λειτούργησαν ως το απόλυτο soundtrack για τη διάθεση της παρουσιάστριας. Με αυτή τη φράση, η Ελένη Μενεγάκη έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους ακολούθους της: η ζωή είναι πιο όμορφη όταν την επιλέγεις και την ζεις με πάθος, ρυθμό και ανεμελιά.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια ποζάρει σε διάφορα μνημεία της Ισπανίας, φορώντας ένα κομψό και άνετο look. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να φορά ένα ριγέ πουκάμισο με ένα γαλάζιο πουλόβερ και ένα τζιν παντελόνι. Ολοκλήρωσε το άνετο σύνολό της με ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά παπούτσια και μία μπεζ καμπαρντίνα.

Η πρώτη φωτογραφία μετά τις φήμες περί χωρισμού

Δεν έχει περάσει ένας μήνας από τη στιγμή που φήμες είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλο. Τηλεοπτικές εκπομπές, κατονόμασαν το διάσημο ζευγάρι, λέγοντας ότι η σχέση τους έχει ψυχρανθεί.

Η φημολογία αυτή οδήγησε την αγαπημένη παρουσιάστρια σε μία δημοσίευση - μήνυμα, διαψεύδοντας την είδηση και βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή. Το ζευγάρι είναι μαζί και αγαπημένο και αυτό είναι αναμφίβολο.

Μετά τις paparazzi φωτογραφίες που τους έδειξαν να βολτάρουν στο Κεφαλάρι, τώρα ήρθε και η πρώτη δημοσίευση της παρουσιάστριας, αυτή τη φορά από τον πασχαλινό τους προορισμό. Συγκεκριμένα, Ελένη και Μάκης ποζάρουν αγκαλιασμένοι στη Σεβίλλη.

"Μαζεύοντας στιγμές σε μέρη που μοιάζουν σαν ζωγραφιά . Καλό Πάσχα με φως στις ψυχές μας κι αγάπη," έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ελένη.

