Πέτρος Καϊλάς: Πάνε σε κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι ενόψει Συνόδου Κορυφής στη Κύπρο - Δεν είναι ρεαλιστική η πρόταση για τερματισμό των θανατώσεων [ηχητικό]

Στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων Πέτρος Καϊλάς περιέγραψε ένα σκηνικό έντονης ανησυχίας μετά τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε χοιροστάσια της επαρχίας Λευκωσίας.

Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της ασθένειας στα δύο χοιροστάσια στο Παλιομέτοχο, ο κ. Καϊλάς ανέφερε ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα, σημειώνοντας πως γίνονται μόνο εκτιμήσεις. Όπως εξήγησε, δεν καταγράφεται μετακίνηση από μονάδα σε μονάδα, με τις υποψίες να επικεντρώνονται στη διακίνηση αμνοεριφίων λόγω των εορτών, τα οποία φαίνεται να ήταν θετικά στον ιό.

Αναφερόμενος στην εμφάνιση δεύτερου κρούσματος στο Παλαιομέτοχο, χαρακτήρισε την εξέλιξη «δυστυχώς αναμενόμενη». Όπως είπε, στην περιοχή λειτουργούν τρία χοιροστάσια που ανήκουν σε τρία αδέλφια, με τις αποστάσεις μεταξύ τους να είναι περιορισμένες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί ρεαλιστική την πρόταση για τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, ενώ σημείωσε ότι πέραν του 95 τοις εκατό των χοίρων στις ζώνες των 3 και 10 χιλιομέτρων έχουν ήδη εμβολιαστεί, με επιπλέον ποσότητες εμβολίων να αναμένονται.

Σε ό,τι αφορά την αγορά χοιρινού κρέατος, ο κ. Καϊλάς διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένεται έλλειψη, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι τιμές αυτή την περίοδο βρίσκονται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις και ενδέχεται να αδικήσει τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτίμησή του ότι αρκετοί εκ των κτηνοτρόφων δεν θα προχωρήσουν ξανά στη δημιουργία μονάδων, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί στον κλάδο. ακόμη και με αποζημιώσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν κτηνοτρόφο να επαναδημιουργήσει τη μονάδα του. Όπως ανέφερε, το βασικό πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα, επισημαίνοντας ότι «είναι θέμα χρόνου» να επανεμφανιστεί η ασθένεια, αφού στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα.

Την ίδια ώρα, ο κ. Καϊλάς ανέφερε ότι ομάδα κτηνοτρόφων αναμένεται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, με αποκοπές δρόμων τόσο στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, καθώς και στο αεροδρόμιο και το λιμάνι Λάρνακας. Η απόφαση συνδέεται με την παρουσία στην Κύπρο, αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο πλαίσιο συνόδου κορυφής. Όπως διευκρίνισε ο κ. Καϊλάς, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων δεν θα συμμετάσχει στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

Ακούστε την παρέμβαση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων Πέτρου Καϊλά, στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙΛΑΣ 20-04-2026