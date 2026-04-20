Ο πρόεδρος και άλλα δύο μέλη του Κόμματος για τα Ζώα υποψήφιοι με το Κίνημα Οικολόγων

Τρία μέλη του Κόμματος για τα Ζώα ανακοινώθηκε ότι θα κατέλθουν υποψήφιοι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μέσα από τη συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Κόμματος, Κυριάκος Κυριάκου, θα είναι υποψήφιος Βουλευτής στην επαρχία Αμμοχώστου. Στην επαρχία Λεμεσού υποψήφιος θα είναι ο Γιαννάκης (Άκης) Ιωαννίδης και στην επαρχία Πάφου υποψήφιος θα είναι ο Φάνης Σταυρινίδης.

Όπως σημειώνει το Κόμμα, στόχος δεν είναι μόνο η εκλογική επιτυχία και η παρουσία στη Βουλή, αλλά κυρίως «η ουσιαστική προώθηση θεμάτων που αφορούν την ευημερία, την προστασία και τα δικαιώματα όλων των ζώων», αναφέροντας ότι η συνεργασία με τους Οικολόγους «αποτελεί ένα ισχυρό βήμα προς ένα πιο δίκαιο, οικολογικό και συμπονετικό μέλλον για όλα τα έμβια όντα».

Πηγή: ΚΥΠΕ