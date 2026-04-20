Μια συζήτηση για το Κυπριακό

Μέσα σε μια πυκνή επικαιρότητα, στην οποία κυριαρχούν ο πόλεμος στο Ιράν, οι καταγγελίες για διαφθορά και η προεκλογική περίοδος, είναι παρήγορο ότι διοργανώνονται συζητήσεις για το Κυπριακό. Οι προοπτικές του Κυπριακού μετά την εκλογή Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ήταν το θέμα ανοιχτής δικοινοτικής συζήτησης που διοργανώθηκε την Παρασκευή στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα από τις οργανώσεις «Λάρνακα για Λύση και επανένωση» και Κίνηση «Αμμόχωστος, η πόλη μας». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Ασίμ Ακανσόι, «βουλευτής» του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (GTP), ο Τουμάζος Τσιελεπής, νομικός-διεθνολόγος, ο Κεμάλ Μπαϊκαλί, μέλος της Κ.Ε. του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP), και ο Αχιλλέας Δημητριάδης, δικηγόρος. Οι ομιλητές εστίασαν στην ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, αναφερόμενοι και στις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή.

