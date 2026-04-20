Akylas: Η απρόσμενη συνάντηση με τη Ρουσλάνα - «Είσαι είδωλο»

Η Ρουσλάνα ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2004 με το τραγούδι «Wild Dances».

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο εξωτερικό ο Akylas, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής βρέθηκε με τη Ρουσλάνα, την Ουκρανή καλλιτέχνιδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό της Eurovision το 2004 με το τραγούδι «Wild Dances».

Στο στιγμιότυπο, η Ρουσλάνα ακούγεται να λέει στον Ακύλα ότι τον γνωρίζει, με τον ίδιο να αντιδρά με εμφανή έκπληξη. Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια του ευχήθηκε «τα καλύτερα» για τη συνέχεια, τον αγκάλιασε και οι δυο τους πόζαραν μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία.

«Η Ρουσλάνα ξέρει. Δεν πιστεύω ότι την γνώρισα. Ρουσλάνα είσαι είδωλο», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Akylas.

 

Πηγή: lifo.gr

