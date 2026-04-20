Ο Δημήτρης Σταρόβας για τα προβλήματα υγείας: «Είχα καταντήσει να έχω κρίσεις πανικού, αρρυθμίες, ταχυπαλμίες...»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Δημήτρης Σταρόβας ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και για το εγκεφαλικό που τον ταλαιπώρησε.

Αρχικά ανέφερε πως δεν παραπονιέται, καθώς θεωρεί πως μόνος του δημιούργησε ό,τι έπαθε. Όπως περιέγραψε ο μουσικός από φόβο δεν πήγαινε στους γιατρούς, παρά το γεγονός ότι είχε φτάσει στο σημείο να παθαίνει πολύ συχνά κρίσεις πανικού και αρρυθμίες.

Ο Δημήτρης Σταρόβας είπε αναλυτικά στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς»: «Όλα μέσα στη ζωή είναι. Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Φοβόμουν. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω στο τέλος γιατί είχα καταντήσει να έχω κρίσεις πανικού, αρρυθμίες, ταχυπαλμίες...».

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα... απελπίστηκα τόσο πολύ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο μουσικός μίλησε για την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα επισημαίνοντας πως στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον λόγω της ομιλίας του: «Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση "Εκείνος και εκείνος" απελπίστηκα τόσο πολύ, από τον εαυτό μου. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου, αλλά επέμενε -και τα παιδιά βέβαια- και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή μετά το εγκεφαλικό: «Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές, γιατί δεν μπορούσα να αποδώσω όπως ήθελα και δεν ήθελα να με λυπούνται, αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε, το κοινό έφευγε λυτρωμένο. Έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές», τόνισε.

Ωστόσο ο Δημήτρης Σταρόβας θέλησε να αναφεθρεί και σε όλα όσα τον έχουν βοηθήσει: «Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Οι άνθρωποι... Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια υπήρξε μια μακρά περίοδος, μηνών που έχασα...».

