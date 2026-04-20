Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα εμφανιστεί το φεγγάρι των λουλουδιών στον ουρανό

Τον Μάιο του 2026, ο ουρανός θα «φιλοξενήσει» δύο πανσελήνους.

Η πρώτη, γνωστή ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών» (Flower Moon), θα κορυφωθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 20:23 (ώρα Ελλάδας), προσφέροντας ιδανικές συνθήκες παρατήρησης λίγο μετά τη δύση του ηλίου.

Η δεύτερη, στις 31 Μαΐου, αποτελεί τη λεγόμενη «Μπλε Σελήνη» (Blue Moon), ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όταν καταγράφονται δύο πανσελήνοι μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα.

«Φεγγάρι των λουλουδιών»: Από πού προέρχεται η ονομασία

Η ονομασία «Φεγγάρι των Λουλουδιών» δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από παραδόσεις αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα κάθε εποχής.

Ο Μάιος, ως μήνας πλήρους άνθησης της φύσης, συνδέθηκε με την αφθονία των λουλουδιών, εξ ου και η ονομασία. Αντίστοιχα, σε άλλες παραδόσεις η ίδια πανσέληνος αποκαλείται «Milk Moon» ή «Corn Planting Moon», αντανακλώντας αγροτικές δραστηριότητες της εποχής.

Αστρονομικά, η πανσέληνος συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα ολόκληρη η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού να είναι ορατή από τη Γη. Στην περίπτωση της 1ης Μαΐου, το φαινόμενο συμπίπτει χρονικά με την περίοδο της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο, ενισχύοντας τον συμβολισμό της αναγέννησης και της ζωής.

Παρότι η ακριβής στιγμή της πανσελήνου είναι το απόγευμα, το φεγγάρι θα φαίνεται πλήρες και λαμπρό και τα βράδια πριν και μετά την κορύφωση, δίνοντας την ευκαιρία για παρατήρηση χωρίς εξοπλισμό, ακόμη και από αστικές περιοχές.

