Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Eurovision 2026 - Akylas: Η «Θεοπούλα» θα εμφανιστεί στο βίντεοκλιπ του «Ferto» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει» ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου

Το «Ferto» του Akylas συνεχίζει την ανοδική του πορεία, προκαλώντας φρενίτιδα στους φαν της Eurovision 2026, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του βίντεοκλιπ του.

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν, η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, καθώς αναμένεται και δεύτερη εκδοχή που θα συνοδεύσει το project του Akyla.

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει συγκεκριμένα το κοινό, καθώς έρχεται νέο βίντεοκλιπ στο οποίο θα συμμετάσχει η «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5».

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει συνδεθεί με τον εμβληματικό ρόλο της στη δημοφιλή σειρά, θα εμφανιστεί στο βίντεοκλιπ, όπως η ίδια αποκάλυψε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία αυτή.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: LIFO

Tags

EUROVISION 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα