Eurovision 2026 - Akylas: Η «Θεοπούλα» θα εμφανιστεί στο βίντεοκλιπ του «Ferto» (βίντεο)

Το «Ferto» του Akylas συνεχίζει την ανοδική του πορεία, προκαλώντας φρενίτιδα στους φαν της Eurovision 2026, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του βίντεοκλιπ του.

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν, η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, καθώς αναμένεται και δεύτερη εκδοχή που θα συνοδεύσει το project του Akyla.

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει συγκεκριμένα το κοινό, καθώς έρχεται νέο βίντεοκλιπ στο οποίο θα συμμετάσχει η «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5».

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει συνδεθεί με τον εμβληματικό ρόλο της στη δημοφιλή σειρά, θα εμφανιστεί στο βίντεοκλιπ, όπως η ίδια αποκάλυψε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία αυτή.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: LIFO