«Πράσινη» Ανάσα στη Λευκωσία από την GRAWE CYPRUS

Μια σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη πραγματοποίησε η GRAWE Cyprus, η οποία προχώρησε το πρωί σε εθελοντική δενδροφύτευση στο πλαίσιο του προγράμματος GReen CYties, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια για μια πιο πράσινη και βιώσιμη Λευκωσία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Άλσος Πεσόντων και Αγνοουμένων Καταδρομέων, στην οδό Μαυρομιχάλη, στην Έγκωμη, με τη συμμετοχή στελεχών και εργαζομένων της εταιρείας, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής. Το «παρών» του έδωσε και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας φυτεύτηκαν 80 δέντρα - χαρουπιές, συκαμιές και μαστιχόδεντρα - καθώς και 70 θάμνοι, συγκεκριμένα λασμαρί και σχινιές, με στόχο την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Η μαζική συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των εθελοντών επιβεβαίωσαν τη σημασία της συλλογικής δράσης για την προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της GRAWE Cyprus, η οποία, μέσα από το πρόγραμμα GReen CYties, επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πόλεων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε δήλωσή του, ο CEO της εταιρείας, Παναγιώτης Παναγιώτου, ανέφερε ότι η ημέρα αποτελεί ορόσημο για την GRAWE Cyprus, το προσωπικό και τους συνεργάτες της, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός έργου με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό προσανατολισμό.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία συνδέεται με το όραμα του Δημάρχου Λευκωσίας για μια πιο πράσινη πόλη και εξελίχθηκε περαιτέρω μέσα από τη συνεργασία με το CYENS Centre of Excellence, με στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση του πράσινου περιβάλλοντος της πρωτεύουσας. Τόνισε ακόμη πως, σε μια περίοδο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ολοένα και πιο εμφανείς, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει όχι μόνο ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες της, αλλά και ουσιαστική συμβολή σε ένα πιο υγιές περιβάλλον για όλους.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Προύντζος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία του Δήμου με την GRAWE Cyprus, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα GReen CYties δεν περιορίζεται μόνο στις δεντροφυτεύσεις, αλλά επεκτείνεται και στην καταγραφή του αστικού πρασίνου της Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε, η αξιόπιστη αποτύπωση των δέντρων της πόλης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Επισήμανε επίσης ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστά έναν «σιωπηλό εχθρό» για τη δημόσια υγεία και ότι η ενίσχυση της δενδροφύτευσης, σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Η GRAWE Cyprus εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν στη δράση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Λευκωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το όραμα της εταιρείας και τις πράσινες πρωτοβουλίες της είναι διαθέσιμες στο ειδικά διαμορφωμένο microsite του προγράμματος ( https://greencyties.grawe.cy/), όπου το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των δράσεων μέσω διαδραστικών χαρτών, να ενημερώνεται για τα μετρήσιμα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο αύριο.