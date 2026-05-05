Στο ΕΔΑΔ προσφεύγει η Ντόρια Βαρωσιώτου: «Αρνήθηκα να αλλάξω το πόρισμα μου για την υπόθεση Θανάση Νικολάου» - Η ανακοίνωσή της

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγει η πρώην επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, δηλώνοντας ότι «αρνήθηκα να αλλάξω το πόρισμά μου» και συνδέοντας τον τερματισμό των υπηρεσιών της με την υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου, μετά και την επικύρωση της σχετικής απόφασης από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η προσφυγή καταχωρίστηκε μέσω του δικηγόρου της Αχιλλέα Δημητριάδη και αποδίδει την απόφαση παύσης της στο πόρισμα που εξέδωσε το 2024 για την υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, «αρνήθηκε να τροποποιήσει παρά τις σχετικές υποδείξεις».

Η ίδια σημειώνει ότι, μετά την άρνησή της να αλλάξει το πόρισμα, «δέχθηκα οδηγίες για αλλαγή πορισμάτων και σε άλλες θανατικές ανακρίσεις», κάτι που, όπως υποστηρίζει, «συνιστά παρέμβαση στο δικαστικό έργο».

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (με πλειοψηφία 5-3) επιβεβαιώνει ότι ο τερματισμός των υπηρεσιών της συνδέεται με τη στάση της στη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνοντας ότι το πόρισμα των Ποινικών Ανακριτών «κατέληξε σε αντίστοιχα συμπεράσματα ως προς τα αίτια θανάτου».

Η κ. Βαρωσιώτου υποστηρίζει ακόμη ότι οι ίδιοι δικαστές που επικύρωσαν το πόρισμα στην υπόθεση Νικολάου συμμετείχαν αργότερα στη διαδικασία που οδήγησε στον τερματισμό των υπηρεσιών της, γεγονός που, κατά την άποψή της, εγείρει ζητήματα σύγκρουσης ρόλων.

Σε ό,τι αφορά τα επίμαχα σημεία της απόφασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων στον αποκλεισμό μαρτυρίας του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, υποστηρίζοντας ότι η αιτία θανάτου βασίστηκε σε ευρήματα παθολογοανατόμων μετά την εκταφή και όχι σε παλαιότερες ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Παράλληλα, κάνει λόγο για παραβίαση θεμελιωδών αρχών της δικαστικής ανεξαρτησίας, υποστηρίζοντας ότι «οι δικαστές δεν απολύονται για τις αποφάσεις τους» και ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία πριν τον τερματισμό των υπηρεσιών της.

Η πρώην δικαστής απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς περί «επινοημένων διαδικασιών», σημειώνοντας ότι ενήργησε στη βάση της αρχής ακρόασης όλων των εμπλεκόμενων μερών, ενώ αναφέρεται και σε επιστολές της προς το Ανώτατο Δικαστήριο που χρησιμοποιήθηκαν, όπως υποστηρίζει, ως λόγοι παύσης.

Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά και σε ευρωπαϊκές εκθέσεις, με την κ. Βαρωσιώτου να επικαλείται τη Greco ως προς τη σημασία της μονιμότητας και της ανεξαρτησίας των δικαστών, ενώ σημειώνει ότι η μειοψηφία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου έκρινε πως έπρεπε να τεθεί σχετικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ πριν από την έκδοση της απόφασης.

Καταληκτικά, τονίζει ότι η υπόθεση υπερβαίνει το προσωπικό της ζήτημα και αγγίζει «τα θεμέλια της απονομής της Δικαιοσύνης», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη από άλλη ιδιότητα, ενώ δεν θα προβεί σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΕΔΑΔ.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωσή της: