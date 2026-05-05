Μετά τις εκλογές το πόρισμα για «Κράτος Μαφία»: 214 συνεδρίες, 150 μάρτυρες και 793 τεκμήρια στην τελική Έκθεση - Η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Έγιναν 214 συνεδρίες, κατέθεσαν 150 μάρτυρες και συγκεντρώθηκαν 793 τεκμήρια που συνθέτουν την Τελική Έκθεση για το «Κράτος Μαφία», με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να δίνει για πρώτη φορά τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας, η οποία εκτείνεται σε περίπου 3.000 σελίδες, σημειώνοντας ότι το περιεχόμενό της δεν μπορεί ακόμη να δημοσιοποιηθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μελέτης και αξιολόγησής της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Έκθεση παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 30 Απριλίου 2026 σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η έρευνα που προηγήθηκε χαρακτηρίζεται εκτενής, με 214 συνεδρίες και ακροάσεις, κατά τις οποίες κατέθεσαν 150 μάρτυρες και υποβλήθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα. Συνολικά κατατέθηκαν 793 τεκμήρια, με την Έκθεση και τα συνημμένα της να εκτείνονται σε περίπου 3.000 σελίδες.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της Έκθεσης, καθώς απαιτείται να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί Ομάδα Εργασίας, ενώ όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό συνθήκες πλήρους εχεμύθειας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται, η λεπτομερής ανακοίνωση για τα ευρήματα της Έκθεσης αναμένεται να εκδοθεί πριν το τέλος Ιουνίου 2026, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος, λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού. Παράλληλα, η Αρχή απορρίπτει αιτιάσεις περί σκοπιμοτήτων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ της καθυστέρησης δημοσιοποίησης και των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Έκθεσης οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε λόγους υγείας δύο εκ των τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα οποιοδήποτε στοιχείο πριν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια ενέργεια «άκρως ανεύθυνη».

Τέλος, η Αρχή επισημαίνει ότι πέραν της παρούσας ανακοίνωσης δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια τοποθέτηση από τα μέλη της για το ζήτημα.

