Απογειώθηκαν τα Drones του SupportCY για πρόληψη πυρκαγιών (φώτος)

Εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε η φετινή αντιπυρική περίοδος, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, σε όλα τα επίπεδα. Τις επόμενες εβδομάδες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών αυξάνεται σημαντικά και το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου ενισχύει περαιτέρω τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, θέτοντας σε λειτουργία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η αξιοποίηση των drones εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη συνεχή επιτήρηση ευάλωτων περιοχών, την άμεση αναγνώριση εστιών πυρκαγιάς και την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Μέσω προγραμματισμένων και συντονισμένων περιπόλων, τα drones μπορούν να εντοπίζουν εστίες πυρκαγιάς και να ενημερώνουν άμεσα, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα.

Αρχές του 2026, δημιουργήθηκε η Μονάδα Μη Επανδρωμένων Πτητικών Μέσων (Drones) του Σώματος Εθελοντών του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, η οποία διαθέτει σύγχρονα drones, έμπειρους και πιστοποιημένους χειριστές, καθώς επίσης και δυνατότητα δράσης και μεταφοράς εικόνας σε όλη την Κύπρο.

Μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Παράλληλα, το Σώμα Εθελοντών του SupportCY ολοκληρώνει τις επόμενες ημέρες την εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων εθελοντών σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης πυρκαγιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ειδικότερα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πραγματοποιήθηκαν ήδη τέσσερις τοπικές και δύο παγκύπριες ασκήσεις ετοιμότητας, με τη συμμετοχή του συνόλου των Μονάδων του Σώματος Εθελοντών, καθώς επίσης και της νεοσύστατης Μονάδας Υποστήριξης Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης, με την χρήση δικών του εξειδικευμένων φουσκωτών δεξαμενών για ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

Ο επικεφαλής του SupportCY, Μάριος Σταύρου, δήλωσε: «Εν αναμονή μιας δύσκολης χρονιάς, στο SupportCY της Τράπεζας Κύπρου προχωρήσαμε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής μας δυνατότητας σε όλη την Κύπρο, ακολουθώντας πάντα τα πρότυπα ασφάλειας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, για τον προστατευτικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό της ομάδας. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη δημιουργία της Μονάδας Μη Επανδρωμένων Πτητικών Μέσων (Drones) έχει ως στόχο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες πρόληψης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, των εθελοντών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και όλων των φορέων, είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας από τις πυρκαγιές».