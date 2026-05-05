Κόστα και φον ντερ Λάιεν καταδικάζουν ιρανικές επιθέσεις κατά ΗΑΕ - Ζητούν αποκλιμάκωση και άνοιγμα Ορμούζ

Την πλήρη αλληλεγγύη τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones που έπληξαν τη χώρα τη Δευτέρα.

Ο κ. Κόστα εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» στον ηγέτη των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, και τον λαό της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «αδικαιολόγητες» και «απαράδεκτες». «Αυτές οι παραβιάσεις κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου πρέπει να σταματήσουν», τόνισε, καλώντας το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για να διασφαλιστεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να εργάζεται για «αποκλιμάκωση, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μια διαρκή διπλωματική λύση για την περιφερειακή ασφάλεια».

Από πλευράς της η κ. φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι τα ΗΑΕ αποτέλεσαν «για άλλη μια φορά στόχο βίαιων επιθέσεων» και πρόσθεσε ότι «αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες και αποτελούν σαφή παραβίαση κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια στην περιοχή έχει άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη». Η ΕΕ, κατέληξε, θα συνεχίσει να εργάζεται για τερματισμό των «βάναυσων ενεργειών του ιρανικού καθεστώτος, τόσο εναντίον των γειτόνων του όσο και εναντίον του ίδιου του λαού του».