Τελικά παχαίνει το φρούτο το βράδυ; Τι λέει η επιστήμη

Σίγουρα το έχετε ακούσει από τη μητέρα σας, τη φίλη σας που κάνει δίαιτα ή από κάποιο βίντεο στο Instagram: «Μετά τις 6 το απόγευμα, το φρούτο απαγορεύεται». Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα; Κάνει κακό να τρώμε φρούτο το βράδυ;

H ιδέα από την οποία ξεκίνησε αυτός ο μύθος πηγάζει από τη λογική ότι το βράδυ ο μεταβολισμός «κοιμάται» και δεν καίει τη γλυκόζη αποτελεσματικά. Τα φρούτα περιέχουν φρουκτόζη, άρα το συνδυαστικό συμπέρασμα ήταν «βραδινό φρούτο = αποθηκευμένο λίπος». Ακούγεται λογικό, αλλά η βιολογία δεν λειτουργεί έτσι.

Τι λέει η επιστήμη για το φρούτο τη νύχτα

Ο μεταβολισμός δεν «σβήνει» το βράδυ. Επιβραδύνεται ελαφρώς, ναι, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί. Η καρδιά χτυπά, τα κύτταρα ανανεώνονται, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται. Όλα αυτά καίνε θερμίδες. Το σώμα, με άλλα λόγια, δεν κοιτάει το ρολόι. Αυτό που μετράει είναι το συνολικό θερμιδικό ισοζύγιο της ημέρας, όχι η ώρα που φάγαμε το μήλο μας.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η φυτική φρουκτόζη δεν είναι η ίδια με τη βιομηχανική: το φρούτο περιέχει παράλληλα φυτικές ίνες, νερό και αντιοξειδωτικά που επιβραδύνουν την απορρόφηση του σακχάρου, κάτι που δεν ισχύει για ένα αναψυκτικό ή ένα γλυκό.

Πότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα

Το ζήτημα δεν είναι το φρούτο αυτό καθαυτό. Αν όμως η κατανάλωσή του έρχεται επιπλέον μιας ήδη πολυθερμιδικής ημέρας, τότε απλώς προσθέτει θερμίδες που δεν χρειαζόμαστε – το ίδιο που θα συνέβαινε με οτιδήποτε άλλο τρώγαμε εκείνη τη στιγμή.

Άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη τύπου 2 έχουν λόγο να παρακολουθούν την κατανάλωση φρούτων γενικότερα -και εκεί η ώρα μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Μελέτες δείχνουν ότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται φυσιολογικά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα το σάκχαρο να αποβάλλεται πιο αργά από την κυκλοφορία, κάτι που έχει μεγαλύτερη πρακτική σημασία για όσους ήδη παρουσιάζουν διαταραχή στη ρύθμισή του -όχι για τους υπόλοιπους.

Το φρούτο το βράδυ δεν είναι πρόβλημα

Τα δεδομένα είναι σαφή: Για τον γενικό πληθυσμό, ένα φρούτο το βράδυ δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό που μετράει πρωτίστως είναι τι τρώμε συνολικά μέσα στη μέρα. Η ώρα του γεύματος ως παράγοντας υγείας είναι ένα πεδίο υπό διερεύνηση -τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, χωρίς όμως να αλλάζουν ακόμη τις βασικές συστάσεις.

* Η Εβίτα Γίτση είναι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος

Πηγή: Vita