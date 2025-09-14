Ποιο είναι το ιχνοστοιχείο που κάνει θαύματα για την καρδιά – Μειώνει κατά 24% τον κίνδυνο ανεπάρκειας

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως αβοκάντο, μπανάνες και σπανάκι, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εισαγωγών στο νοσοκομείο και θανάτου κατά 24%, σύμφωνα με νέα μελέτη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση του αλατιού στη διατροφή βελτιώνει σημαντικά την καρδιακή υγεία. Τώρα η επιστήμη στρέφει την προσοχή της στην αύξηση του καλίου.

Το κάλιο βοηθά το σώμα να απομακρύνει το υπερβολικό αλάτι από το αίμα, μειώνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η νέα μελέτη στη Δανία εξέτασε κατά πόσο η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς με εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς απινιδωτές.

Η έρευνα περιλάμβανε 1.200 ασθενείς με καρδιακά προβλήματα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε διατροφικές οδηγίες για αύξηση του καλίου, συμπεριλαμβανομένων τροφών όπως παντζάρια, λάχανο και άλλα λαχανικά πλούσια σε κάλιο, ενώ απέφυγαν το κρέας λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του καλίου στη διατροφή σχετίστηκε με 24% μείωση του κινδύνου καρδιακών επεισοδίων, εισαγωγής στο νοσοκομείο ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της European Society of Cardiology στη Μαδρίτη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε κάλιο ωφελεί όχι μόνο τους ασθενείς με καρδιακή νόσο, αλλά πιθανότατα όλους, προτείνοντας μείωση νατρίου και αύξηση καλίου στα τρόφιμα.

Η διαιτολόγος Δρ Carrie Ruxton σημείωσε ότι πολλοί γνωρίζουν τη σημασία μείωσης του αλατιού, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι το κάλιο για την πρόληψη εγκεφαλικών και καρδιακών προσβολών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ένα τρίτο των εφήβων και το ένα τέταρτο των ενηλίκων κινδυνεύουν από έλλειψη καλίου, με συνέπειες στην αρτηριακή πίεση και στη μυϊκή λειτουργία.

Η καρδιολόγος Δρ Sonya Babu-Narayan υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επιπέδων καλίου σε υψηλά φυσιολογικά όρια βελτιώνει τα αποτελέσματα των ασθενών με ICD. Ωστόσο, προειδοποιεί να μη χρησιμοποιούνται συμπληρώματα καλίου χωρίς ιατρική επίβλεψη, καθώς η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή.

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διατροφής πλούσιας σε κάλιο για την καρδιακή υγεία. Η ενσωμάτωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών και ορισμένων οσπρίων στη διατροφή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων και θανάτου. Η ενημέρωση για σωστή πρόσληψη καλίου, σε συνδυασμό με μείωση νατρίου, αποτελεί ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο για την πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων σε όλους.

Πηγή: ygeiamou.gr