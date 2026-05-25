«Baywatch» reboot: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς με τα θρυλικά κόκκινα μαγιό – Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιοι παλιοί γνώριμοι επιστρέφουν (βίντεο)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο teaser για το reboot του «Baywatch», προσφέροντας μια πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών της πιο εμβληματικής σειράς του Λος 'Αντζελες.

Το τιμόνι της νέας παραγωγής του Fox, ανέλαβε ο Στίβεν 'Αμελ, ο οποίος ενσαρκώνει τον Hobie Buchannon. Πλέον είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon, τον οποίο υποδυόταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.

Ο πρωταγωνιστής μοιράστηκε το teaser στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το οποίο περιλαμβάνει πλάνα του ίδιου και των συμπρωταγωνιστών του, Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν με τα διάσημα κόκκινα μαγιό τους. Ο 'Αμελ συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση».

Στο επερχόμενο reboot «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Σέι Μίτσελ, Χάσι Χάρισον, Θαντέους ΛαΓκρόν και Νόα Μπεκ. Σύμφωνα με το Deadline, o Ντέιβιντ Τσοκάτσι και η Έρικα Ελένιακ πιστρέφουν στους ρόλους που είχαν στην αρχική σειρά, ως Cody Madison και Shauni McClain.

Το «Baywatch» αποτελεί μια συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ να εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού.

Μαζί του στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής είναι οι δημιουργοί του αρχικού «Baywatch» Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς καθώς και οι Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Ο McG σκηνοθέτησε την πρεμιέρα της σειράς έχοντας επίσης ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο ενώ το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ