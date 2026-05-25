Επανέλαβαν εαυτούς στη σύσκεψη για αφθώδη - Ζητούν να δουν τον Πρόεδρο οι οργανώσεις

Στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και αυτή τη φορά σε επίπεδο προεδρίας του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας η τρίτη στη σειρά σύσκεψη μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, των αγροτικών οργανώσεων και την ομάδας «Η φωνή των κτηνοτρόφων», ώστε να εξεταστούν τα επόμενα βήματα σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Μετά από περίπου δύο ώρες συζήτησης, λόγω των θέσεων που είχε να διατυπώσει ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, οι αγροτικές οργανώσεις εξήλθαν με τη διαπίστωση ότι μέσα από τη συνάντηση δεν προέκυψε κάποια σημαντική εξέλιξη, καθώς, όπως ανέφερε στον «Π» ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας, λέχθηκαν για ακόμα μία φορά τα ίδια πράγματα, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εξηγούν και πάλι τους κανονισμούς στο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο του αφθώδους πυρετού, δηλαδή τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται υπό όρους.

Τόσο οι αγροτικές οργανώσεις όσο και η ομάδα των κτηνοτρόφων έθεσαν σειρά ζητημάτων, όπως ο τερματισμός των καθολικών θανατώσεων ζώων και οι χαλαρώσεις μέτρων, όπως για τη διακίνηση σανού, είπε στον «Π» ο πρόεδρος του Παναγροτικού, Κυριάκος Καϊλάς. Σε ήπιο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων, αναφέρθηκε εξάλλου ο κ. Λύτρας, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό, για να υπάρξουν διαφωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει συνέχεια στις συνεδριάσεις.

Οι αγροτικές οργανώσεις ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι θα ζητήσουν να έχουν συνάντηση με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, διότι πέρα από τα τεχνικά ζητήματα αυτών των συνεδριάσεων, η κρίση του αφθώδους πυρετού έχει και πολιτική πτυχή, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Καϊλά, αφορά τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό το θέμα ο κ. Λύτρας εξήγησε ότι απαιτούνται ενέργειες και διαβήματα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ώστε η ΕΕ να ελέγχει στα κατεχόμενα για το εάν τα 12 εκατομμύρια ευρώ που παραχωρεί στους Τουρκοκύπριους κάθε χρόνο για την καταπολέμηση των ασθενειών, αξιοποιούνται όντως για αυτόν τον σκοπό. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να προβάλουν εμπόδια στο να τους ελέγχει ένας εκπρόσωπος της ΕΕ, από τη στιγμή, πρόσθεσε, που λαμβάνουν χρήματα. Συνεπώς, τόνισε, αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και για αυτόν τον λόγο ζητούν, τόνισε, θα ζητήσου συνάντηση με το Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Υπεθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα και μετά τη γνωστοποίηση ότι ο αφθώδης πυρετός έχει περάσει πλέον στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην Πάχνα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην Πάφο, οι αγροτικές οργανώσεις, έστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητώντας την επαναφορά του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δοθεί εξαίρεση στην Κύπρο από το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για τις καθολικές θανατώσεις. Επίσης του ζητούν να καταγγείλει τον Ευρωπαίο επίτροπο για την υγεία των ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, «για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων, αφού χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόσο για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που δίνονται στα κατεχόμενα όσο και για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο κ. Βάρχελι επισκέφθηκε την Κύπρο δύο φορές μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου. Και στις δύο επισκέψεις ξεκαθάρισε στους κτηνοτρόφους ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει παρέκκλιση από τις οδηγίες της ΕΕ για θανάτωση των ζώων που προσβλήθηκαν από τον αφθώδη πυρετό.

Η κρίση του αφθώδους πυρετού διαρκεί εδώ και τρεις περίπου μήνες, με την προηγούμενη εβδομάδα να έχει σπάσει τα όρια της Λεμεσού -έφτασε συγκεκριμένα σε φάρμα αιγοπροβάτων στην Πάχνα- και να συνεχίζει την επέλασή του σε μία επαρχία, που μαζί με την Πάφο, θεωρούνταν έως σήμερα καθαρές και ασφαλείς.

Στον απόηχο των αντιδράσεων που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Πάχνα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επαναληπτική δειγματοληψία στη φάρμα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού, με το Υπουργείο Γεωργίας να σημειώνει ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων και στο παρόν στάδιο δεν θα γίνουν θανατώσεις ζώων.

Ειδικότερα μέχρι στιγμής έχουν:

Εντοπιστεί 117 μολυσμένες μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο, εκ των οποίων 100 μονάδες αιγοπροβάτων. Από αυτές οι 73 εντοπίζονται στη Λάρνακα, οι 26 στη Λευκωσία και η μία στη Λεμεσό. Οι υπόλοιπες αφορούν 14 μονάδες βοοειδών -9 στη Λάρνακα και 5 στη Λευκωσία- και 3 χοιροτροφικές μονάδες, όλες στη δυτική Λευκωσία.

Θανατωθεί 71 χιλ. ζώα εκ των οποίων οι 43 χιλ. αιγοπρόβατα, οι 3 χιλ. βοοειδή και πέραν των 24 χιλ. χοίροι.

Τα μολυσμένα ζώα που οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν σε θανάτωση αναλογούν στο 11% του συνολικού πληθυσμού ενήλικων αιγοπροβάτων στη χώρα, 3,5% των συνολικού αριθμού βοοειδών και στο 8% σχεδόν του συνολικού αριθμού χοίρων.